Coupe de France : les résultats complets du 5e tour !

Le 5e tour de la Coupe de France a rendu son verdict. Alors que 310 rencontres se disputaient ce week-end, la hiérarchie a finalement été globalement respectée. Pensionnaire de Ligue 3, Valenciennes n’a, par exemple, pas trembler pour étriller Habarcq (0-13) et le reste des favoris a également répondu présent. Ainsi, Le Puy (0-8 à Forez Roannais), Bourg-en-Bresse Péronnas (1-5 à Cellieu), Concarneau (0-2 à Bourg-Blanc), Cannes (0-4 à Saint-Rémy-de-Provence), Paris 13 Atlético (0-4 au Mée) et Versailles, qui s’est fait peur à Groslay (2-3), ont validé leur billet, ce dimanche, pour le tour suivant.

La suite après cette publicité

Samedi, la Ligue 3 avait déjà fait respecter sa loi avec les qualifications de Bastia, Villefranche, Thionville, Orléans, Amiens, Rouen, Caen, Fleury et La Roche VF. Seul club de Ligue 3 éliminé ce week-end ? Aubagne/Air-Bel, défait à Istres (1-0). Plusieurs clubs de district ont, aussi, validé leur billet pour le 6e tour avec les exploits de Brouviller et Cernex, deux clubs de D2 vainqueurs de Régional 2.

Valenciennes brille, la N1 a souffert

A noter en revanche l’hécatombe vécue par les formations de N1. L’US Créteil est tombé à Maisons-Alfort (R3), battu 1-0, et l’US Chantilly a chuté à Genech (R3), sur le même score. Plus tôt dans le week-end, Colmar, Granville, Hyères et Saint-Malo avaient également pris la porte. L’incroyable aventure de l’AS Cuines-La Chambre en Coupe de France s’est elle arrêtée ce dimanche.

La suite après cette publicité

Deux semaines après avoir réalisé l’un des plus grands exploits de cette édition en éliminant Saint-Priest, pensionnaire de National 1 évoluant six divisions au-dessus, le petit club savoyard de Départemental 2 n’a pas réussi à rééditer sa performance. Opposée au FC Colombier-Satolas, formation de Régional 3, l’équipe de Cuines-La Chambre s’est inclinée sur la plus petite des marges (0-1).

Les résultats complets du 5e tour

Paris Île-de-France

US Lusitanos Saint-Maur-des-Fossés (N1) – JA Drancy (N2) : 1-1 (7-8 tab)

Montreuil-sous-Bois FC (R1) – ESA Linas Montlhéry (N2) : 0-2

FC Saint-Brice-sous-Forêt (R1) – FC Fleury-Mérogis 91 (L3) : 0-1

CPS Provins (D2) – AS Saint-Ouen-l’Aumône (N2) : 1-1(2-4 tab)

CSM Clamart Football (D1) – FCM Garges-lès-Gonesse (R2) : 0-0 (7-6 tab)

FC Groslay (D1) – FC Versailles 78 (L3) : 2-3

CO Les Ulis (R1) – US Torcy Paris Vallée de la Marne (N2) : 1-1 (4-2 tab)

RC Argenteuil (R3) – Racing Club de France Football (N1) : 1-2

Cergy Pontoise FC (R2) – Argenteuil FC (R3) : 3-2

CS Brétigny-sur-Orge Football (N2) – CSL Aulnay-sous-Bois FC (R1) : 1-1 (6-5 tab)

Le Mée-sur-Seine SF (R1) – Paris 13 Atletico (L3) : 0-4

Maisons-Alfort FC (R3) – US Créteil Football (N1) : 1-0

FC Longjumeau (D1) – FC Melun (R1) : 1-1 (4-2 tab)

Enfants de la Goutte d’Or Paris (R3) – Saint-Denis United FC (R1) : 0-0 (1-3 tab)

AS La Plaine Victoire Saint-Denis (D3) – Poissy FC (R2) :1-4

ASC Vélizy Villacoublay (D2) – FC Goussainville (R2) : 2-2 (4-3 tab)

La Salesienne de Paris (R2) – AS Chatou (R1) (Arrêté)

US Palaiseau (R2) – Tremblay-en-France FC (R2) : 1-4

La suite après cette publicité

Bourgogne Franche Comté

CA Pontarlier (N2) – AS Ornans (R1) : 5-2

ASPTT Dijon (N2) – Louhans Cuiseaux FC (R1) : 2-1

Union Cosne-sur-Loire Sports Football (R1) – AS La Chapelle-de-Guinchay (R1) : 1-0

Jura Dolois Football (N2) – FC Montceau Bourgogne (R1) : 3-2

Saint-Loup Corbenay Magnoncourt (D1) – Villars L’Isle-sur-le-Doubs Saint-Maurice Blussans (R2) : 1-4

US Saint-Vit (R1) – AS Audincourt (R2) : 2-2 (4-3 tab)

AS Beaune (R3) – ASA Vauzelles (R2) : 1-3

Bresse Jura Foot (R3) – FC Vesoul (N2) : 0-3

AS Bavilliers (R2) – AS Levier (R2) : 0-1

US Larians et Munans (R2) – FC Valdahon Vercel (R2) : 1-2

Entente Sud Revermont (D1) – Chevigny Saint-Sauveur Football (R1) : 1-8

US Semur-en-Auxois Epoisses (D1) – FC Chalon-sur-Saône (N2) : 1-1 (5-6 tab)

ALC Longvic (R2) – AS Clamecy (R3) : 2-1

US Saint-Sernin-du-Bois (R2) – US Cheminots de Paray-le-Monial Foot (R2) : 1-1 (qualification de Paray aux tab)

Stade Auxerrois (R2) – Is Selongey Football (N2) : 0-5

EF Villages (R1) – ES Fauverney Rouvres Bretenière (R1) : 3-3 (5-4 tab)

AS Baume-les-Dames (R2) – FC Grandvillars (R1) : 3-3 (4-2 tab)

Olympique Courcelles-lès-Montbéliard (D2) – Racing Besançon (N2) : 0-5

Corse

AC Ajaccio (R1) – AS Furiani Agliani (N1) : 0-1

Gazélec FC Ajaccio (N2) – SC Bastia (L3) : 0-0 (3-4 tab)

ASC de la Pieve Di Lota (R1) – FC Borgo (N1) : 0-6

FC Balagne (N2) – Sud FC (R1) : 5-0

La suite après cette publicité

Centre Val de Loire

ES Trouy (R2) – Vierzon FC (N2) : 1-8

La Berrichonne de Châteauroux (N1) – US Orléans Loiret Football (L3) : 1-3

Sologne Foot Romorantin-Lanthenay 41 (N2) – FC Bourges (N1) : 1-2

US Dampierre-en-Burly (D1) – ACP Tours (R2) : 1-3

US Mer (R3) – C’Chartres Football (N2) : 1-1 (4-3 tab)

Jargeau Saint-Denis-de-l’Hôtel FC (D1) – FC Montlouis-sur-Loire (N1) : 0-8

SC Malesherbes Football (R2) – Blois Foot 41 (N2) : 1-3

SC Massay (R3) – Avoine Olympique Chinon Cinais (N2) : 1-1 (4-1 tab)

Loches AC (R3) – FC Déols (R3) : 0-2

USP Joué-lès-Tours (R2) – Union Foot de Touraine (N1) : 0-4

USM Olivet (R2) – Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (N1) : 0-4

SMOC Saint-Jean-de-Braye (R1) – AS Contres (R2) : 0-1

Bretagne

US Bourbriac (D1) – GSI Pontivy (N1) : 1-4

La Fleur de Genêt Bannalec (R3) – Lannion FC (N2) : 0-3

FC Châteaulin (R3) – La Saint-Pierre de Milizac (N2) : 1-4

AS Vitré (N2) – Séné FC (R1) : 2-1

US Montagnarde (R1) – Kériolets Pluvigner (R1) : 1-0

Stade Plabennecois (R1) – Stella Maris Douarnenez (R1) : 1-0

TA Rennes (N2) – US Saint-Malo (N1) : 1-1 (4-2 tab)

Entente du Trieux FC Pontrieux (R3) – US Perros-Guirrec Louannec (R3) : 1-3

ES Dol-de-Bretagne (R3) – CPB Bréquigny Rennes (R1) : 1-2

FC Ploemeur (R2) – Saint-Colomban Locminé (N1) : 0-2

Plaintel Sport Football (R1) – Baud FC (R2) : 2-2 (4-2 tab)

FC Plouagat Châtelaudren Lanrodec (R3) – Paotred Dispount Ergué-Gabéric (R1) : 0-4

Gas Saint-Yves Bourg-Blanc (R2) – US Concarneau (L3) : 0-2

Stade Pontivyen (R1) – RC Lesneven (R2) : 1-0

CS Queven (R3) – Vannes OC (N2) : 1-4

Hermine Concarneau (R3) – FC Le Relecq-Kerhuon (R3) : 2-1

Landerneau FC (R2) – Plouzané ACF (R2) : 3-3 (6-5 tab)

En Avant Saint-Renan (R1) – AS Sizun Le Tréhou (R2) : 1-1 (4-2 tab)

Maen Roch FC (D1) – OC Cesson-Sévigné (N2) : 0-3

FC Breteil Talensac (R2) – Stade Saint-Brieuc (N1) : 0-3

AS Vignoc Hédé Guipel (R1) – FC Naizin (R2) : 2-0

AS Saint-Jacques-de-la-Lande (R2) – FC Evron Bréhand Maoué Meslin (R3) : 5-0

Stade Châteaubourg (R1) – Dinan Léhon FC (N1) : 2-1

AS Vannes Ménimur (R2) – AS Ginglin-Cesson Saint-Brieuc (N2) : 2-4

Stade Saint-Évran (D1) – US Saint-Grégoire (R2) : 0-3

Espérance Football Bréhan (R3) – FC Tinténiac Saint-Domineuc (R1) : 1-1 (2-4 tab)

Garde Saint-Cyr Moréac (R3) – US Quessoy (R1) : 3-2

US Fougères (R1) – Elven Football (R2) : 2-1

ES Plescop (R3) – US Janzé (R3) : 1-2

Avenir de Theix (R2) – CO Saint-Brieuc Sportif Ploufragan (R1) : 0-5

Grand Est

AS Brouviller (D2) – FC Scheibenhard (R2) : 1-1 (7-6 tab)

SR Colmar FA (N1) – FC Mulhouse (N2) : 0-2

CA Villers-Semeuse (R3) – US Thionville Lusitanos (L3) : 0-4

SO Merlebach (R2) – US Reipertswiller (R1) : 3-3 (1-3 tab)

FC Freyming Merlebach (R2) – FCSR Haguenau (N1) : 2-3

APM Metz FC (N2) – SS Weyersheim (R1) : 1-1 (4-1 tab)

Entente Centre Ornain Ligny-en-Barrois (R2) – Bar-le-Duc FC (R2) : 1-0

AS Anatolie Mulhouse (D1) – Racing Holtzwihr Wickerschwihr 96 (R2) : 0-6

FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen 1906 (R1) – AS Erstein (R2) : 0-0 (6-5 tab)

Ramonchamp Saint-Maurice-sur-Moselle Fresse-sur-Moselle ES (D1) – ASL Kœtzingue (R1) : 0-4

FC Hagenthal Wentzwiller (R3) – SR Saint-Dié-des-Vosges Kellermann (R1) : 0-3

ALFC Duttlenheim (D1) – AS Blotzheim (R2) : 1-2

AS Andolsheim (D2) – ASC Biesheim (N1) : 0-2

EB Achenheim (R3) – AS Sundhoffen (R1) : 0-1

Mulhouse Foot Réunis (R1) – US Hirsingue (R3) : 2-0

US Nousseviller (R1) – CA Boulay (R1) : 0-2

FC Saint-Etienne Seltz (R2) – US Oberlauterbach (R2) :

FC Dahlenheim (R2) – AS Hoerdt (R2) : 2-2 (8-9 tab)

FC Longeville-lès-Saint-Avold (R3) – US Sarre-Union (R1) : 0-5

SC Rœschwoog (D1) – AS Seebach (D2) : 2-0

USC Nouvion-sur-Meuse (D1) – ES Villerupt Thil (R1) : 0-3

FC Bogny-sur-Meuse (R1) – CS Veymerange (R2) : 2-1

RS Amanvillers (R2) – CSO Amnéville-les-Thermes (R1) : 1-2

US Ban-Saint-Martin (D2) – Olympique Charleville-Mézières Prix-lès-Mézières Ardenne M (N2) : 2-4

ESAP Metz Borny (R3) – CS Volmerange-les-Mines (D1) : 6-0

FC Hagondange (R2) – CS Sedan Ardennes (R1) : 0-2

AS Boulzicourt (D1) – Val de L’Orne FC (R2) : 1-1 (4-5)

AS Montigny-lès-Metz (R3) – AS Pagny-sur-Moselle (R1) : 3-2

AC Blainville Damelevières (R3) – Vitry-le-François FC (R2) : 1-2

FC Pulnoy (R3) – FCF La Neuvillette Jamin Reims (R1) : 0-3

US Vandoeuvre-lès-Nancy (R2) – FC Eloyes (R2) : 3-1

AS Saint-Nabord (D1) – SA Épinal (N1) : 0-12

Cormontreuil FC (R1) – Saint-Max Essey-lès-Nancy FC (R2) : 3-0

US Avize Grauves (R2) – ES Thaon-les-Vosges (N2) : 0-2

USI Vaux-sur-Blaise (R3) – Reims Murigny FP (R2) : 2-4

US Eclaron (R3) – S Marnaval C Saint-Dizier (R1) : 1-6

SC Moulins-lès-Metz (D1) – AS Talange (R2) : 1-4

Normandie

FC Serquigny Nassandre (R1) – Yvetot AC (R2) : 0-0 (5-6 tab)

AS Gournay-en-Bray Football (R3) – FC Rouen 1899 (L3) : 0-2

AF Vire (N2) – US Granville (N1) : 1-0

US Football Fécamp (R2) – US Alençon 61 (N2) : 1-0

SC Hérouville-Saint-Clair (R2) – ES Coutances (R1) : 0-2

AL Deville-lès-Rouen Maromme (R2) – ASPTT Caen (N2) : 0-6

AG Caen (R1) – SM Caen Calvados BN (L3) : 1-2

USC Mézidon-Canon FB (R2) – FC Thaon Bretteville-le-Fresne (R3) : 1-1 (5-4 tab)

US Bessin Nord (R3) – Jeunesse La Ferté Macé Bagnoles-de-l’Orne (R1) : 0-5

AS Verson (R3) – Bayeux FC (R1) : 1-0

Caen Maladrerie OS (R1) – US Avranches Mont Saint-Michel (N1) : 0-3

USM Blainville-sur-Orne (R3) – FC Saint-Lô Manche (N2) : 1-2

Grand-Quevilly FC (R1) – CA Lisieux Pays d’Auge (R1) : 3-1

FC Offranville (R3) – RC Pacy-sur-Eure Ménilles (R1) : 1-0

FC Gisors Vexin 27 (R2) – Quevilly Rouen Métropole (L3) : 0-1

AS Buchy (D1) – Stade Sotteville-lès-Rouen (R1) : 0-4

AC Saint-Romain-de-Colbosc (D1) – Saint-Marcel Football (R1) : 2-3

Occitanie

Stade Beaucaire FC (N2) – AF Biars Bretenoux (R1) : 4-1

Jullian OM (R3) – AC Garona Roquettes (R3) : 2-2 (3-4 tab)

AS Rousson (R1) – FC Claira Saint-Laurent-de-la-Salanque (R2) : 2-2 (2-3 tab)

La Clermontaise Football (R1) – Saint-Alban Aucamville FC (R2) : 5-0

FC Pays de Mazamet (R3) – FC Comtal (R2) : 0-0 (3-5 tab)

Balma SC (R1) – AS Frontignan AC (R1) : 3-1

Jeune Entente Toulouse (R2) – Tarbes Pyrénnées Foot (N1) : 1-1 (3-4 tab)

US Colomiers (N2) – USS Aigues-Mortes (R1) : 0-3

US Montbazens Rignac (R3) – ES Le Grau-du-Roi (R1) : 1-2

AS Puissalicon Magalas (R3) – Sporting Perpignan Nord (R2) : 3-2

Espoir Foot 88 Baraqueville (R3) – Auch Football (R1) : 2-0

FC Lomagne 82 (R3) – Nîmes Olympique (N1) : 0-2

FC Sauvian (D2) – Avenir Foot Lozère (R2) : 0-2

RC Ganges (D2) – AS Toulouse Mirail (R3) : 2-0

AC Pissevin Valdegour (D1) – FC Lourdes XI (R1) : 3-5

FU Narbonne (R1) – Montpellier Atlas Paillade (N2) : 1-3

Cahors FC (R2) – Espoir FC de la Vallée (R2) : 2-3

US Plaisance-du-Touch (R3) – US Castanet-Tolosan (N2) : 0-5

US Encausse Souech Ganties (D2) – US Salies-du-Salat Mane Saint-Martory (R2) : 2-2 (3-2 tab)

US Conques (R2) – FC Albères Argelès-sur-Mer (R1) : 0-1

AS Pexiora (D2) – FC 2 Rives 82 Golfech (R1) : 0-8

La Juventus de Papus Toulouse (R2) – FC Druelle (R3) : 9-1

Ligue Auvergne Rhône-Alpes

Andrézieux-Bouthéon FC (N1) – FC Villefranche Beaujolais (L3) : 1-3

ES Cernex (D2) – Vénissieux FC (R2) : 0-0 (4-3 tab)

Entente Nord Lozère (R2) – FC Cournon-d’Auvergne (R2) : 0-2

ES Tarentaise (R2) – Plastics Vallée FC Oyonnax (R1) : 2-2 (8-7 tab)

Chassieu Décines FC (R1) – FC Annonay (R2) : 2-1

Aurillac FC (R1) – FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N1) : 1-4

CS Neuville-sur-Saône (R2) – AS de Domarin (R3) : 0-2

ES de Manival (R2) – FC Gerland Lyon (R3) : 4-1

Espérance Ceyrat (R2) – FC Riom (R2) : 1-1 (4-5 tab)

FC Lyon Football (R3) – FCO Firminy Instersport (R1) : 0-1

US Lignerolles Lavault Sainte-Anne Prémilhat (D1) – Moulins Yzeure Foot (R1) : 0-8

AS de Montchat Lyon (R2) – FC Saint-Paul-en-Jarez (R3) : 2-2 (4-5 tab)

Cluses Scionzier FC (R2) – Ain Sud (R2) : 0-0 (1-4 tab)

US Argonay (D2) – US Sassenage (D2) : 1-0

Valserhône Foot (R3) – Roanne Foot 42 (R1) : 2-6

AS Montferrand (R2) – RC de Vichy (R1) : 1-1 (qualification de Montferrand aux tab)

SA Thiers (R1) – Montluçon Football (R1) : 0-1

ES Veauche (R3) – Avenir Vergongheon Arvant (D1) : 1-1 (qualification de Montferrand aux tab)

S Blavozy (R1) – US Feurs (N2) : 0-2

ES Douvaine-Loisin (R3) – Chambéry Savoie Football (R1) : 0-5

Ménival FC (R2) – GFA Rumilly Vallières (N1) : 0-2

FC Haut d’Allier (D1) – AS Orcines (R3) : 3-2

Entente Sportive Revermont (R2) – Lyon La Duchère (N1) : 0-2

AS Cuines La Chambre Val d’Arc (D2) – FC Colombier Satolas (R3) : 0-1

US Vendat Bellerive Brugheas (R3) – US Brioude (R2) : 1-1 (qualification de Brioude aux tab)

Saint-Chamond Foot (D1) – FC du Foron (R1) : 1-4

US Les Martres-de-Veyre (D1) – Ambert Livradois Sud FC (R2) : 1-1 (3-4 tab)

Côte Chaude Sportif Saint-Étienne (R3) – Génération Emblavez (R3) : 1-1 (qualification d’Emblavez aux tab)

US Majolaine Meyzieu (D2) – US Sucs et Lignon (R1) : 2-3

FC Cluses (R2) – Hauts Lyonnais (N1) : 1-6

AS Forez Roanne (D3) – Le Puy-en-Velay FC (L3) : 0-8

FC Saint-Jean-de-Muzol (D2) – AS Saint-Just Saint Rambert (R2) : 3-0

US Saint-Just Saint-Marcel (R3) – AC Seyssinet-Pariset (R1) : 1-4

ES Boulieu-lès-Annonay (D1) – Rhône Crussol Foot 07 (R2) : 0-1

Atom Sports Football Pierrelatte (D1) – US Monistrol-sur-Loire (R1) : 2-5

FC La Tour-Saint-Clair (R2) – Olympique Salaise Rhodia (R2) : 1-0

AC Ripagérien Rive-de-Gier (D1) – Entente Crest Aouste (R1) : 0-2

AS Sillingy (D1) – SO Pont-de-Cheruy Chavanoz (R2) : 1-2

JS Cellieu (D1) – Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (L3) : 1-5

FC Veyle Saône (R3) – Olympique de Valence (R1) : 2-2 (2-4 tab)

Nouvelle Aquitaine

Union Saint-Florent Chamois Niort (R2) – JA Isle (R2) : 5-2

SA Mérignac (R1) – Alliance Foot 3B Barbezieux Baignes Barret (R2) : 1-0

Libourne FA 2024 (R2) – SC de Cadaujac (R3) : 0-0 (5-3 tab)

RC Parthenay Viennay (R1) – FC Nueillaubiers (R1) : 1-2

ESA Brive-la-Gaillarde (R1) – Thouars Foot 79 (R1) : 1-0

Gati Foot Secondigny (R3) – Angoulême Charente FC (N1) : 0-2

ES Buxerolles (R1) – Entente Couzeix Chaptelat (R2) : 1-0

US Chauvigny (N2) – FC Bressuire (R1) : 1-4

FC Périgny (R1) – SO Châtellerault (R1) : 2-0

ES Boulazac (R1) – Stade Montois Football (R1) : 0-0 (4-3 tab)

JA Biarritz (R3) – FC Bassin d’Arcachon (N2) : 3-5

FC Lescar (R2) – Trélissac Antonne Périgord FC (N2) : 0-2

US Le Bouscat (R1) – FC Portes-de-l’Entre-Deux-Mers (R2) : 2-0

Les Genêts d’Anglet Foot (N2) – US Lège-Cap-Ferret (N2) : 1-0

FC Saint-André-de-Cubzac (R1) – RC Chambéry (R2) : 0-0 (5-6 tab)

FC des 3 Vallées 86 Verrières (R2) – UA Cognac Football (R3) : 4-1

Rochefort FC (R2) – Eveil Foot Le Tallud (R3) : 3-0

La Roche-Rivières FC Tardoire (R2) – JS Lafarge Limoges (R3) : 0-0 (1-3 tab)

SA Sanilhac (R3) – Stade Bordelais Football (R1) : 1-4

FCG Saint-Emilion (R2) – Hasparren FC (R3) : 1-1 (3-2 tab)

SU Agen Football (R2) – FC Marmande 47 (R1) : 1-2

AS Échiré Saint-Gelais (R2) – Avenir 79 FC Saint-Maxire (R2) : 0-1

AS Cozes (R2) – Stade Ruffec (R2) : 4-0

FC Charente Limousine Suris (R2) – ES Guéret (R2) : 1-3

Sud Corrèze FC Jugéals-Noailles Cosnac (R1) – Tulle Foot Corrèze (R2) : 4-1

AS Panazol (N2) – Limoges Football (R1) : 4-2

Hiriburuko Ainhara Saint-Pierre-d’Irube (R2) – FC Écureuils Mérignac Arlac (N2) : 0-2

FC Saint-Loubes (R3) – AS Mazères Uzos Rontignon (R1) : 0-5

FC Talence (R2) – Aviron Bayonne FC (N1) : 3-3 (7-8)

JSA Limens (R3) – SAG Cestas (N2) : 1-2

Méditerranée

AS Gémenos (R1) – SC Toulon (N1) : 0-2

Istres FC (N1) – SC Aubagne Air Bel (L3) : 1-0

Hyères FC (N1) – US Mandelieu-la-Napoule (N2) : 2-3

AS Carqueiranne La Crau (R1) – Étoile FC Fréjus Saint-Raphaël (N1) : 0-2

Riviera FC (N2) – AS Cagnes-sur-Mer Le Cros-de-Cagnes (R1) : 0-0 (6-5 tab)

FC Saint-Rémy-de-Provence (D1) – AS Cannes (L3) : 0-4

US Saint-Mandrier (D1) – Entente Provençale Manosque (R2) : 1-2

SC Mouans-Sartoux (R2) – ES Fos-sur-Mer (N2) : 1-1 (1-4 tab)

FC Beausoleil (R2) – Saint-Didier Espérance Pernes-les-Fontaines (R2) : arrêté (1-1)

US Marseille Endoume Catalans (R1) – EUGA Ardziv Marseille (R1) : 3-1

Pays de la Loire

La France d’Aizenay (R1) – Vendée FC La Roche-sur-Yon (L3) : 1-2

La Suze-sur-Sarthe Roëzé FC (R1) – ES Segré Haut-Anjou (R1) : 1-1 (6-5 tab)

Voltigeurs de Châteaubriant (N1) – Vendée Les Herbiers Football (N1) : 1-0

Fontenay-le-Comte Vendée Football (N2) – AS La Châtaigneraie (N2) : 3-2

La Vigilante Saint-Fulgent (R3) – AC Basse-Goulaine (R2) : 0-0 (5-6 tab)

US Loireauxence Varades (R3) – Olympique Saumur FC (N1) : 1-1 (4-5 tab)

Ambrières-les-Vallées Cigné Football (R3) – ESOF Vendée La Roche-sur-Yon (R1) : 2-2 (1-4 tab)

Saint-Nazaire AF (R1) – Saint-André Saint-Macaire FC (R2) : 0-0 (5-6 tab)

Andrezé La Jubaudière Jallais FC (R3) – USSA Vertou (N2) : 1-5

ES Moncé-en-Belin (R2) – Saint-Sébastien-sur-Loire FC (R1) : 1-3

JSC Nantes Bellevue (R2) – US Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N2) : 2-3

US Guécelard (R3) – ES Montilliers (R1) : 0-4

AC La Chapelle-sur-Erdre (R3) – AS Neuville-sur-Sarthe (D1) : 1-2

Le Cellier-Mauves FC (R3) – Sablé-sur-Sarthe FC (N2) : 0-3

SC Angevin Angers (R3) – RS Ardelay Les Herbiers (R3) : 6-0

ES Blain (R2) – Les Sables-d’Olonne Vendée Football (N2) : 0-4

FC Le Fief Gesté (D1) – FC Challans (N2) : 1-3

Le Mans Gazélec Sport (R2) – Vendée Le Poiré-sur-Vie Football (N1) : 0-2

FC Craon (R3) – ES Vigneux-de-Bretagne (R2) : 0-3

AS Contest Saint-Baudelle (R3) – US Changé (R1) : 1-2

La Mellinet de Nantes (R3) – US La Baule Le Pouliguen (R1) : 2-2 (1-3 tab)

SC Nord Atlantique Derval (R2) – Saint-Marc-sur-Mer Foot (R3) : 2-0

Hauts-de-France

US Courcelles-lès-Lens (R2) – Entente Feignies Aulnoye-Aymeries FC (N1) : 0-8

USM Merville (R2) – ACF Le Touquet (R1) : 0-4

AS Gamaches (R2) – Saint-Amand-les-Eaux FC (N2) : 1-2

CS Habarcq (D1) – Valenciennes FC (L3) : 0-13

JS Steenwerck (D1) – US Pays de Saint-Omer (R1) : 1-2

US Choisy-au-Bac (R2) – ES Roye Damery (D5) : 3-0

SC Abbeville (R2) – Amiens SCF (L3) : 0-2

CS Chaumont-en-Vexin (R3) – US Camon (R1) : 2-1

La Concorde de Bucy-lès-Pierreponds (D3) – US Le Pays-du-Valois (N1) : 0-7

US La Fère (D1) – FC Chambly Oise (N1) : 0-7

ES Cappelle-la-Grande (D1) – RC Calais (R1) : 0-6

Esches Fosseuse FC (D2) – Les Écureuils Itancourt Neuville (R1) : 0-0 (6-5 tab)

Stade Orchies (R1) – ES Villers-Outréaux (R2) : 2-0

AS Berck (R3) – US Vermelles (R3) : 2-4

ECAFC Péronne (R3) – US Nogent-sur-Oise (R2) : 2-1

Château-Thierry Etampes FC (R3) – FC Beauvais (D1) : 2-0

US Belleu (D1) – US Chauny (R3) : 1-2

AS Cheminots Chambly (D3) – FCP Amiens Portugais (R2) : 1-6

AFC Compiègne (R1) – US Nœux-les-Mines (R2) : 0-0 (4-2 tab)

US Chevrières Grandfresnoy Football (R2) – Stade Béthune (R1) : 0-6

Standard FC de Montataire (R3) – Olympique Marcq-en-Barœul (R1) : 1-4

ICS Crécy-sur-Serre (D1) – USM Senlis (R2) : 1-2

ES Harondel (D1) – FC La Montoye (D2) : 0-2

AS La Longueville (D3) – ASP Nesle (R3) : 2-3

OM Cambrai Amérique (R3) – AS Multien (D1) : 3-2

RC Bohain (D1) – US Biache Saint-Vaast (R2) : 1-4

US Lesquin (R2) – CG Haubourdin (R3) : 1-0

FC Ailly-sur-Somme Samara (D1) – AS Steenvoorde (N2) : 0-3

Sin-le-Noble Epinois (D3) – AS Violaines (D2) : 1-2

ES Genech (R3) – US Chantilly (N1) : 1-0

FC Raismes (R2) – Croix Football Iris Club (N2) : 0-1

AS Cucq (D2) – US Hordain (R2) : 1-6

Olympique Liévin (D2) – Marquette FF (R3) : 0-8

AS Villers-Bretonneux (D1) – Amicale Balzac Calais (D2) : 4-0

USC Blériot-Plage (R3) – CAS Escaudœuvres (D1) : 2-1

Calais Beau Marais (R2) – Bondues FC (R1) : 2-1

Amiens RIF (D1) – EC Anstaing Chéreng (R3) : 2-1

ES Arques (R3) – US Tourcoing (R1) : 1-2

FC Saint-Martin-lez-Tatinghem (R3) – Eclair Neufchâtel-Hardelot (R3) : 4-2

US Blaringhem (R3) – US Gravelines (R1) : 0-2

Loon Plage FC (R1) – ASF Outreau (R2) : 2-1

ES Bully-les-Mines (R2) – US Montreuil-sur-Mer (R2) : 1-1 (3-4 tab)