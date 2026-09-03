Un départ surprise se prépare à l’OM !

L’été a été particulièrement surprenant du côté de l’Olympique de Marseille. Devant vendre et dans l’incapacité de recruter, le club phocéen n’a pas attiré le moindre joueur. Les Marseillais ont en revanche vendu pour 90 M€ (hors bonus et options d’achat) avec les départs de Mason Greenwood (Fenerbahçe), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Quinten Timber (Crystal Palace), Geronimo Rulli (Manchester City), Hamed Traoré (Genoa), Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Corogne), Leonardo Balerdi (AS Roma) et Bilal Nadir (Hambourg).

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Alors que le mercato français est terminé depuis mardi soir, d’autres championnats peuvent encore recruter. C’est le cas de l’Arabie saoudite puisque les formations de Saudi Pro League ont la possibilité de se renforcer jusqu’à ce dimanche soir. De quoi entrevoir de potentielles nouvelles ventes pour différentes écuries européennes à l’image de l’Olympique de Marseille. Les Phocéens viennent d’ailleurs de recevoir l’approche d’Al-Etiffaq pour un de ses joueurs.

Al-Ettifaq tente sa chance

Selon les informations de Fabrizio Romano, le club de Dammam est passé à l’action pour le défenseur central canadien Derek Cornelius (28 ans). Ce dernier était resté après le blocage d’un accord avec le Rayo Vallecano ce mardi. Le huitième de finaliste de la dernière Coupe du Monde semblait d’ailleurs être parti pour rester avec les Phocéens avec qui il a disputé 7 minutes de jeu contre Strasbourg lors de la première journée de Ligue 1.

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Cependant, le club dirigé par Arthur Papas vient de lancer des discussions initiales et accélère dans ce dossier. De quoi entrevoir une porte de sortie à un élément qui avait été déjà prêté la saison dernière du côté des Glasgow Rangers. Arrivé du club suédois de Malmö à l’été 2024, Derek Cornelius compte 26 apparitions avec l’Olympique de Marseille.