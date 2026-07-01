PSG : le prêt de Gabriel Moscardo est bouclé

Après avoir évolué à Braga cette saison - étant principalement remplaçant avec seulement 8 titularisations en 23 matchs de championnat portugais - Gabriel Moscardo est de retour à Paris. Mais il ne devrait pas s’éterniser du côté de la capitale. Comme l’indique la presse catalane, l’Espanyol souhaite le recruter.

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Mundo Deportivo explique même que c’est bouclé. Le milieu de terrain brésilien de 20 ans va bien être prêté au club catalan pour une saison, sans option d’achat. Monchi, le nouveau directeur sportif des Pericos, a été séduit par le potentiel du joueur ainsi que sa polyvalence, lui qui peut jouer en défense centrale et dans l’entrejeu.