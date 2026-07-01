Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

PSG : le prêt de Gabriel Moscardo est bouclé

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Gabriel Moscardo avec le Brésil @Maxppp

Après avoir évolué à Braga cette saison - étant principalement remplaçant avec seulement 8 titularisations en 23 matchs de championnat portugais - Gabriel Moscardo est de retour à Paris. Mais il ne devrait pas s’éterniser du côté de la capitale. Comme l’indique la presse catalane, l’Espanyol souhaite le recruter.

La suite après cette publicité

Mundo Deportivo explique même que c’est bouclé. Le milieu de terrain brésilien de 20 ans va bien être prêté au club catalan pour une saison, sans option d’achat. Monchi, le nouveau directeur sportif des Pericos, a été séduit par le potentiel du joueur ainsi que sa polyvalence, lui qui peut jouer en défense centrale et dans l’entrejeu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Ligue 1
PSG
Espanyol
Gabriel Moscardo

En savoir plus sur

Liga Liga
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Espanyol Logo Espanyol Barcelone
Gabriel Moscardo Gabriel Moscardo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier