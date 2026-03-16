Barça : Gavi rend un puissant hommage à Hansi Flick après son retour

Le FC Barcelone avait rendez-vous contre Séville ce dimanche après-midi en Liga, et le moins qu’on puisse dire, c’est que les Catalans ont écrasé leurs adversaires lors de ce choc au Camp Nou (5-2). Grâce à un triplé de Raphinha, les hommes de Hansi Flick ont conforté leur première place au classement. Mais, l’image du jour était surtout le retour de Gavi sur la pelouse du Barça, après sept mois d’absence. Son entraîneur lui a donné du temps de jeu, très heureux, l’un comme l’autre, de se donner une confiance commune. Après la rencontre, le milieu de terrain de 21 ans a donc tenu à lui rendre un bel hommage.

La suite après cette publicité

Au micro de DAZN, la pépite a notamment déclaré : « Hansi Flick m’a dit d’être moi-même : “Sois le Gavi que tu as toujours été, va sur le terrain et sois compétitif comme toujours ". Hansi Flick est comme un père pour moi. Je le remercie et je lui suis extrêmement reconnaissant. Il a tout fait pour moi chaque fois que j’ai été blessé. J’espère qu’il pourra rester encore de nombreuses années avec nous ». Des paroles touchantes, qui démontrent ainsi la reconnaissance et le respect que s’envoient les deux blaugranas.