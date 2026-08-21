OM : le groupe de 24 retenu pour la réception de Strasbourg

L’Olympique de Marseille lance officiellement sa saison 2026-2027 ce vendredi soir. Pour la première journée de Ligue 1, l’OM reçoit le RC Strasbourg au Vélodrome à 20h45. Une rencontre qui marquera également les grands débuts officiels de Bruno Genesio sur le banc marseillais. Arrivé cet été en provenance de Lille, le technicien français a dévoilé son premier groupe pour cette ouverture du championnat.

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🔙 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 pour la 1ère de la saison en @Ligue1 📋🔙 #OMRCSA pic.twitter.com/h2R7js25P1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 21, 2026

Bruno Genesio a convoqué 24 joueurs pour affronter Strasbourg. De Lange et Vermot accompagnent Van Neck parmi les gardiens, tandis qu’Aguerd, Bezhaf, Cornelius, Egan-Riley, Emerson, Garcia, Kondogbia et Weah figurent parmi les solutions défensives. Au milieu, l’OM pourra notamment compter sur Abdelli, Gomes, Kassimoko, Nnadi, Harit et Højbjerg. Devant, Amine Gouiri et Neal Maupay sont bien présents, aux côtés d’Abdallah, Mmadi et Paixão.