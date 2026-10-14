La nouvelle déroute de l’Inter Milan en Ligue des Champions laisse l’Italie sous le choc

L’Inter Milan traverse une nouvelle soirée cauchemardesque en Ligue des Champions. Opposés au Club Bruges à San Siro lors de la deuxième journée, les Nerazzurri se sont inclinés (3-4) au terme d’une rencontre complètement folle. Pourtant, les hommes de Cristian Chivu avaient trouvé les ressources pour revenir au score grâce à Lautaro Martinez, auteur d’un doublé, avant de craquer face à l’efficacité belge. Le but de Bonny en fin de rencontre n’a pas suffi à éviter une deuxième défaite en deux journées. Battus lors de leurs deux premières sorties européennes, les champions d’Italie affichent déjà zéro point au compteur et voient leur parcours continental prendre une tournure particulièrement inquiétante. Cette nouvelle désillusion s’inscrit dans une dynamique plus large, puisque l’Inter a perdu sept de ses huit derniers matches de Ligue des Champions. Les errements défensifs, les approximations individuelles et le manque de maîtrise collective alimentent désormais les interrogations autour d’une équipe qui semblait pourtant armée pour rivaliser avec les meilleures formations européennes.

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Au milieu de ce naufrage, Nicolò Tresoldi a vécu une soirée exceptionnelle. L’attaquant du Club Bruges a inscrit un triplé retentissant à San Siro, confirmant tout le potentiel d’un joueur dont le profil suscite déjà beaucoup d’attention. Né en Italie, à Cagliari, mais formé en Allemagne, le jeune avant-centre possède un parcours qui le place au cœur d’un dossier sensible pour les deux sélections. L’Allemagne et l’Italie suivent de près son évolution, alors que Roberto Mancini pourrait accélérer les démarches pour convaincre le buteur de porter le maillot de la Nazionale. Son exploit face à l’Inter donne forcément une nouvelle dimension à cette bataille sportive. Le symbole est d’autant plus savoureux que Tresoldi est un supporter déclaré de l’AC Milan. Auteur de trois buts contre le grand rival, il a pu savourer son récital dans un stade qui lui a offert une scène idéale pour se révéler au grand public. Pendant que les Nerazzurri sombraient, leur bourreau envoyait un signal fort aux deux fédérations, bien décidées à ne pas laisser passer une occasion de renforcer leur avenir offensif.

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Beaucoup de doutes sur Chivu

En Italie, cette défaite relance surtout le débat sur les limites de l’Inter de Cristian Chivu en Ligue des Champions. La presse transalpine souligne le contraste saisissant entre la domination des Nerazzurri sur la scène nationale et leurs difficultés persistantes face à la concurrence européenne. La Gazzetta dello Sport insiste sur «les erreurs, la confusion et la fragilité» d’une équipe qui paraît «incapable de reproduire sur le continent ce qu’elle sait pourtant faire en Serie A». Tuttosport évoque une nouvelle humiliation et rappelle que «l’Inter reste bloquée à zéro point après deux journées». Sur les réseaux sociaux, les critiques sont encore plus virulentes. Certains supporters estiment que Chivu n’a pas les épaules pour conduire le club vers les sommets européens, au point de considérer qu’une progression significative en Ligue des Champions semble impossible sous ses ordres. Le constat statistique nourrit cette défiance, avec une seule victoire sur les huit dernières rencontres européennes et sept défaites. La comparaison avec les deux finales disputées en 2023 et 2025, sous Simone Inzaghi, rend cette régression encore plus difficile à accepter pour les tifosi.

Les difficultés de l’Inter ne peuvent toutefois pas être résumées aux seules responsabilités de son entraîneur. Les médias italiens pointent également «les erreurs individuelles, les choix tactiques et les lacunes d’un mercato» qui n’a peut-être pas suffisamment renforcé le secteur défensif. La sortie manquée de Josep Martinez, directement impliqué dans le deuxième but de Tresoldi, a notamment pesé lourd, tandis que Lautaro Martinez a, lui aussi, manqué une occasion importante avant de signer son doublé. Plus globalement, l’équipe semble trop étirée, avec des lignes qui peinent à rester connectées et des joueurs offensifs parfois insuffisamment impliqués dans le travail défensif. Le recrutement de Curtis Jones plutôt que celui d’un défenseur supplémentaire est également remis en question, alors que l’Inter encaisse beaucoup trop de buts pour espérer rivaliser durablement avec les cadors européens. Chivu a reconnu après la rencontre que des corrections tactiques et mentales étaient nécessaires. Il lui appartient désormais de trouver rapidement des solutions, à commencer par le déplacement à Bologne en Serie A. Car au-delà de cette humiliation face à Bruges, la crédibilité du projet européen nerazzurro commence sérieusement à vaciller.