PSG : Nordi Mukiele savoure la place de leader

Et une de plus ! Dimanche soir, le Paris Saint-Germain s'est offert un nouveau succès en Ligue 1. Cette fois-ci, l'équipe de Christophe Galtier s'est offert le scalp de l'OL grâce à un but de Lionel Messi (1-0).

Mais les Franciliens ont été bousculés par les Gones. En zone mixte, Nordi Mukiele a voulu retenir la belle victoire et surtout la place de leader du championnat. Une soirée parfaite à écouter le défenseur parisien.