Real Madrid : Zinedine Zidane évoque le rôle de Karim Benzema

Jeudi soir, Karim Benzema entrait encore un peu plus dans la légende du Real Madrid. Auteur d'un doublé face au Valence CF, l'attaquant français inscrivait ainsi ses 242e et 243e buts sous le maillot madrilène. Une performance qui permettait au buteur tricolore de devenir le cinquième meilleur buteur de l'histoire du club devant Puskas. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à la Real Sociedad dimanche (à suivre en direct commenté sur notre live), Zinedine Zidane est revenu sur le rôle de Benzema dans son équipe.

« Je pense que peu de choses ont changé. La seule chose qui a changé c'est son âge et l'expérience, après huit ans à Madrid. Le joueur est le même, il sait qu'il peut toujours s'améliorer, et c'est ce qu'il fait. Il a toujours de l'ambition. Il aime le football, il s'associe avec tout le monde et c'est bien. On dit souvent que le N.9 de Madrid, il faut qu'il marque des buts... Mais il ne fait pas que cela, » a décrypté le technicien français. Qu'on se le dise, Karim Benzema demeure indispensable au Real Madrid...