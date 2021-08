Juventus : Massimiliano Allegri veut oublier Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

La Juventus a joué samedi soir son premier match depuis le départ acté de Cristiano Ronaldo à Manchester United, qui s'est soldé par une défaite à domicile face au promu Empoli (0-1). En interview d'après-match, l'entraîneur bianconero Massimiliano Allegri a avoué avoir besoin de temps pour retrouver une Juve conquérante : «Nous avions besoin d'avoir plus de tranquillité d'esprit, plus de patience, non pas pour jouer individuellement mais en équipe. Ce n'est pas facile, nous avons obtenu un point en deux matchs mais nous avons tout le temps de récupérer ce retard. Nous devons travailler davantage et ces deux faux pas nous feront certainement du bien».

Un début de saison compliqué pour les Turinois, qui n'ont récolté qu'un seul point en deux rencontres, après avoir été tenu en échec face à l'Udinese lors de la première journée de Serie A (2-2). Un match durant lequel CR7 a failli offrir la victoire aux siens dans les dernières minutes avant que la VAR ne refuse son but pour un hors-jeu. Le tacticien italien a reconnu l'apport offensif du Portugais mais souhaite tourner la page : «Cristiano a marqué des buts, ce qu'il fait très bien, c'est un joueur extraordinaire, mais à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus à penser à lui. J'ai un excellent groupe et nous avons beaucoup à faire. Rester ensemble en ce moment nous aidera dans les futurs moments difficiles».