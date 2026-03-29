Menu Rechercher
Commenter
Matchs Amicaux

EdF : la réaction à chaud de Désiré Doué après la victoire face à la Colombie

Par Josué Cassé
1 min.
Désiré Doué (France) @Maxppp
Colombie 1-3 France

Auteur d’un doublé - ses deux premiers buts sous le maillot de l’équipe de France - Désiré Doué a marqué des points, ce dimanche soir, lors de la victoire des Bleus face à la Colombie (1-3). Présent au micro de TF1 après ce succès, l’attaquant du PSG était logiquement comblé.

La suite après cette publicité
  • « Beaucoup de fierté, je suis très heureux, c’est une belle victoire, ce n’était pas facile, il y avait de l’intensité, on a fait deux bons matchs, on est très contents, je suis très content et fier. Le coach nous l’a dit, c’était important de gagner aujourd’hui, on a mis de l’intensité, il faut continuer comme ça. Si je marque des points ? ça se fait naturellement, j’essaie d’aider l’équipe et de faire le mieux possible »*.
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
France
Désiré Doué

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
France Flag France
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier