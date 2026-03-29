EdF : la réaction à chaud de Désiré Doué après la victoire face à la Colombie

Auteur d’un doublé - ses deux premiers buts sous le maillot de l’équipe de France - Désiré Doué a marqué des points, ce dimanche soir, lors de la victoire des Bleus face à la Colombie (1-3). Présent au micro de TF1 après ce succès, l’attaquant du PSG était logiquement comblé.

La suite après cette publicité