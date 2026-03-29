Matchs Amicaux
EdF : la réaction à chaud de Désiré Doué après la victoire face à la Colombie
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@Maxppp
Auteur d’un doublé - ses deux premiers buts sous le maillot de l’équipe de France - Désiré Doué a marqué des points, ce dimanche soir, lors de la victoire des Bleus face à la Colombie (1-3). Présent au micro de TF1 après ce succès, l’attaquant du PSG était logiquement comblé.
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- « Beaucoup de fierté, je suis très heureux, c’est une belle victoire, ce n’était pas facile, il y avait de l’intensité, on a fait deux bons matchs, on est très contents, je suis très content et fier. Le coach nous l’a dit, c’était important de gagner aujourd’hui, on a mis de l’intensité, il faut continuer comme ça. Si je marque des points ? ça se fait naturellement, j’essaie d’aider l’équipe et de faire le mieux possible »*.
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