OM : Medhi Benatia confirme la prolongation en or offerte à Adrien Rabiot

Écarté de l’équipe première et placé sur la liste des transferts suite à son altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot (30 ans) doit se trouver un nouveau club. Au sein de son clan, c’est la stupéfaction et certains pensent que l’OM a profité des événements de vendredi pour forcer le milieu de terrain à partir un an avant la fin de son contrat parce que les discussions concernant sa prolongation n’avançaient pas. Interrogé par RMC Sport, Medhi Benatia a tenu à réagir.

«Franchement, je ne sais pas quoi répondre à ça. On lui a mis une offre sur la table depuis plus de deux mois et demi, qui était… Je ne sais même pas si quelqu’un à l’OM a déjà gagné ce salaire-là. Après, si Pablo qui veut rentrer dans les détails, c’est lui le président. Il vous dira s’il veut vous donner les détails. Moi, je m’arrêterai là parce que je n’aime pas non plus rentrer trop dans le… Mais on a fait une offre de contrat qui a été juste par rapport au niveau du joueur. Attention, il l’a méritée. Mais (une offre) qui était pour vraiment le mettre, encore une fois, dans le top top de notre projet, tout en haut. Donc aujourd’hui, se dire qu’on va perdre Adrien Rabiot à 10 jours de la fin du mercato… Pour ramener qui ? Dites-moi aujourd’hui sur le marché, je vais ramener qui, au moins au même niveau que Rabiot ?»