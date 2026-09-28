Pays-Bas : Cody Gakpo libéré du stage à cause d’une blessure

Décidément, c’est la trêve internationale des blessures. Alors qu’une pléiade de joueurs se sont déjà blessés ces derniers jours, Cody Gakpo a rejoint cette liste fournie ce dimanche lors du match face à la Serbie. Fauché violemment par un défenseur serbe, l’attaquant de Liverpool, buteur face à l’Allemagne quelques jours auparavant, a vu sa cheville rester bloquée au sol.

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Take care, Cody 🧡



Gakpo won’t be available for the remainder of this international window and will return to Liverpool. pic.twitter.com/rEJZinuvOH — OnsOranje (@OnsOranje) September 28, 2026

Ce lundi, les Oranje ont annoncé que l’ailier de 27 ans est contraint de quitter le rassemblement avec les Bataves : «Cody Gakpo ne sera pas disponible pour le reste de la période internationale. L’attaquant s’est blessé dimanche lors du match à l’extérieur contre la Serbie (1-2) et retourne à son club, Liverpool. Aucun remplaçant ne sera convoqué pour Gakpo. Les Oranje affronteront la Grèce jeudi à Thessalonique et clôtureront cette période internationale dimanche 4 octobre par un match à domicile contre la Serbie au Philips Stadion d’Eindhoven.»