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Pays-Bas : Cody Gakpo libéré du stage à cause d’une blessure

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Cody Gakpo avec les Pays-Bas @Maxppp

Décidément, c’est la trêve internationale des blessures. Alors qu’une pléiade de joueurs se sont déjà blessés ces derniers jours, Cody Gakpo a rejoint cette liste fournie ce dimanche lors du match face à la Serbie. Fauché violemment par un défenseur serbe, l’attaquant de Liverpool, buteur face à l’Allemagne quelques jours auparavant, a vu sa cheville rester bloquée au sol.

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Ce lundi, les Oranje ont annoncé que l’ailier de 27 ans est contraint de quitter le rassemblement avec les Bataves : «Cody Gakpo ne sera pas disponible pour le reste de la période internationale. L’attaquant s’est blessé dimanche lors du match à l’extérieur contre la Serbie (1-2) et retourne à son club, Liverpool. Aucun remplaçant ne sera convoqué pour Gakpo. Les Oranje affronteront la Grèce jeudi à Thessalonique et clôtureront cette période internationale dimanche 4 octobre par un match à domicile contre la Serbie au Philips Stadion d’Eindhoven.»

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