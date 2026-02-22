Blaise Matuidi hausse la voix contre le racisme

La FIFA a mis en place un panel spécial réunissant plusieurs figures majeures du football engagées dans la lutte contre le racisme. Parmi elles, l’ancien international français et Champion du Monde 2018, Blaise Matuidi, qui a accepté de rejoindre cette initiative pour faire avancer le combat au sein des instances. Dans une interview pour la FIFA, l’ex-milieu du PSG a expliqué les raisons de son engagement et dressé un état des lieux de la situation actuelle. Il a déclaré : « on prend les choses encore plus à cœur, et surtout il y a des sanctions qui sont faites directement. (…) Il y a une nouvelle ère, on le sent. » Avant d’ajouter : « on voit qu’il y a quand même une progression à ce niveau-là. »

La suite après cette publicité

Matuidi insiste également sur le rôle actif que doivent désormais jouer les joueurs dans cette lutte. Selon lui, ce panel permet d’aller « au cœur du problème » avec des actions concrètes, mais aussi de faire entendre la voix des footballeurs dans les décisions. « Nous avons fait le jeu, mais nous sommes aussi les visages du football », rappelle-t-il, convaincu que leur influence peut faire bouger les lignes. Reconnaissant la portée symbolique de cette initiative, il se dit fier de participer à ce combat collectif : « ensemble, on va être plus forts », conclut-il, persuadé que l’unité du football reste la meilleure arme contre toutes les formes de discrimination.