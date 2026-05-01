Gabriel Jesus dans le viseur de l’AC Milan

L’AC Milan prépare activement sa saison prochaine. Actuellement, la formation de Massimiliano Allegri est 3e du championnat et espère poursuivre ses projets avec de réelles ambitions dès cet été. Pour cela, l’équipe de Serie A miserait sur un joueur d’expérience, actuellement sous la tunique d’Arsenal. Selon Sky Sport, ce nouveau nom qui s’ajouterait à la liste des cibles des Rossoneri serait Gabriel Jesus.

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L’attaquant brésilien a un contrat qui expire en juin 2027, mais les Gunners, leaders de Premier League, pourraient envisager de le vendre dès maintenant afin d’éviter de le perdre gratuitement dans un an. Pour l’instant, aucune discussion sérieuse n’a eu lieu, mais le joueur de 29 ans pourrait déposer ses valises dans la Botte. Longtemps blessé, le Sud-américain n’a marqué que cinq buts en 25 apparitions cette saison. Affaire à suivre…