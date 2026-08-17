LOSC : bonne nouvelle pour Olivier Giroud

Nouvelles rassurantes pour Olivier Giroud. Touché au genou gauche contre Everton (1-1) lors du dernier match de préparation de l’été de Lille, le buteur français a passé des examens complémentaires, ce lundi. Dans un communiqué publié en début de soirée, le LOSC a rassuré sur son état, confirmant ainsi les dires de son entraîneur, Davide Ancelotti, après la rencontre face aux Toffees.

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« À la suite de sa sortie sur blessure à la 23e minute de la rencontre amicale face à Everton samedi dernier, Olivier Giroud a passé ce jour des examens médicaux complémentaires. Les résultats sont rassurants. Les conséquences du choc subi sont donc bénignes et ne requièrent pas d’indisponibilité prolongée. Notre joueur reprendra l’entraînement en individuel dès demain, avant une reprise progressive avec le groupe », a communiqué le club nordiste. Giroud devrait ainsi être en mesure de tenir sa place sur la pelouse de Raymond-Kopa contre Angers, dimanche (15h), pour le début de la Ligue 1.