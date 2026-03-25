Report Lens-PSG : Luis Campos sort du silence pour justifier la demande du PSG

Ces dernières heures, toute la communauté lensoise est sortie du silence pour s’opposer médiatiquement, et avec force, à la demande de report du choc face au Paris Saint-Germain du 11 avril faite par le club de la capitale. Les Sang-et-Or ont publié un communiqué, tout comme l’association des supporters lensois. Le patron du RCL, Joseph Oughourlian, y est même allé de son post sur LinkedIn pour tacler l’initiative des Rouge et Bleu. Que décidera la Ligue demain ? Accèdera-t-elle à la demande des Parisiens après avoir déjà accepté la même requête pour le huitième de finale face à Chelsea ? Il faudra s’armer de patience pour être fixé.

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Mais depuis quelques minutes, le PSG est enfin sorti du silence sur RMC Sport, par la voix de Luis Campos, pour expliquer sa demande. Si l’objectif des champions de France en titre est connu de tous (avoir plus de jours de récupération entre les deux quarts), le Portugais a immédiatement confié que le but des Rouge et Bleu n’était pas de faire la guerre au RC Lens. « C’est quelque chose qui a été bien réfléchi, bien pensé. (…) On n’a rien contre Lens, ce sont de bons copains. Si ça avait été un autre adversaire, on aurait aussi demandé que le match se joue à une autre date », a-t-il déclaré, avant d’expliquer que la raison qui a décidé le PSG à faire sa demande de report est liée à l’histoire de son adversaire. Concrètement, Campos assure que si Paris avait joué les deux matches de son quart les mardi 7 et mercredi 15 avril, aucune demande de report n’aurait été faite.

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La commémoration de la catastrophe d’Hillsborough a chamboulé les plans du PSG

En effet, cette configuration permettait au PSG d’avoir quatre jours pour préparer son match à Lens et quatre jours pour son quart de finale retour à Anfield. A l’heure actuelle, si la demande de report n’aboutit pas, le PSG n’aura que trois jours de repos entre ses matches (quart de finale aller le 8 avril, Lens le 11 et le quart retour le 14). « Au début, on aurait aimé jouer le quart de finale de Ligue des Champions contre Liverpool le mardi (7) et le mercredi (15), c’était plus équilibré. Mais comme Liverpool ne peut pas jouer le 15 avril, on a respecté l’histoire parce que le 15 avril c’est une date tragique pour eux (la catastrophe d’Hillsborough, ndlr). On a respecté, comme on va respecter ce qui va venir de la Ligue. C’est un droit qu’on a », a-t-il ajouté, en rappelant que Strasbourg avait également fait une demande et que cela n’a pas généré de polémique. Enfin, Campos a expliqué que l’intérêt du report est de mettre les clubs français engagés en coupes d’Europe dans les meilleures conditions, à l’heure où la France se bat avec le Portugal pour conserver sa cinquième place à l’indice UEFA.

« Je comprends parfaitement Lens, mais c’est un droit pour le PSG. Si on ne fait pas cette demande, on va être critiqué aussi. Nous faisons une demande pour protéger le PSG, on ne le cache pas, mais aussi pour défendre le football français dans le panorama européen. C’est pour ça que Strasbourg le fait aussi. » Et pour Campos, c’est cette situation à l’indice UEFA qui explique pourquoi la Premier League et la Bundesliga ne reportent quasiment jamais leurs matches. « Ils ne le font pas, car ils ne sont pas dans les mêmes conditions que la ligue française qui se bat avec la ligue portugaise. La ligue française peut perdre sa cinquième place et ça peut générer beaucoup de difficultés, pas seulement pour le PSG, mais pour les autres équipes (françaises) ». En attendant de connaître la décision de la Ligue demain, pas sûr que l’argument d’un report décidé pour l’intérêt du football hexagonal en coupe d’Europe suffise à calmer la colère lensoise.