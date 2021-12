Manchester United-Arsenal : les compositions officielles

Sous les yeux de Ralf Rangnick, entraîneur intérimaire présent dans les tribunes d'Old Trafford, qui débutera son aventure sur le banc des Red Devils dimanche, face à Crystal Palace, Manchester United reçoit Arsenal pour un choc qui sent bon les années 2000 (à suivre en direct sur FM à 21h15). Triste 10e, sur trois matches sans succès, MU se confronte à des Gunners qui en cas de victoire ce soir intégreraient le big four.

Pour cette rencontre et pour sa dernière sur la touche, Michael Carrick est privé de Pogba, Varane et Cavani. Il choisit d'aligner un 4-2-3-1. En défense, Wan-Bissaka et Bailly sortent du onze, remplacés par Dalot et Maguire. Alors que Matic quitte également le onze, Ronaldo fait son retour. En face, Mikel Arteta poursuit avec son 4-4-1-1. Saka et Lokonga sortent du onze, remplacés au milieu par Martinelli et Elneny.

Les compositions d'équipes :

Manchester United : de Gea - Dalot, Lindelöf, Maguire, Telles - McTominay, Fred - Sancho, Bruno Fernandes, Rashford - Ronaldo

Arsenal : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Nuno Tavares - Martinelli, Partey, Elneny, Smith Rowe - Odegaard, Aubameyang