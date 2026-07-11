Mamelodi Sundowns rend hommage à Jayden Adams

Le football sud-africain est en deuil. Mamelodi Sundowns a confirmé ce samedi le décès de son milieu de terrain Jayden Adams à l’âge de 25 ans, quelques jours après sa participation à la Coupe du Monde 2026 avec les Bafana Bafana. Dans un communiqué, le club s’est dit « dévasté par le départ tragique de Jayden Adams » et a annoncé « avec une profonde tristesse » la disparition de son joueur, saluant au passage un « milieu de terrain très talentueux ».

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Les Sundowns ont également adressé leurs condoléances à la famille et aux proches du joueur. « Le Président et la famille Motsepe, le Conseil d’administration, l’Équipe technique, les Joueurs, la Direction, le Personnel, les Supporters de Mamelodi Sundowns FC et toute la Nation Jaune présentent leurs plus sincères condoléances à la famille et aux amis », a écrit le club sud-africain, qui a également demandé que « l’intimité de la famille soit respectée » durant cette période de deuil.