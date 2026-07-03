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Coupe du Monde

Suisse - Algérie : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Vladimir Petkovic @Maxppp
Suisse Algérie
winamax
1 1.94 N 3.20 2 4.20 bonus 100€

Ce vendredi, les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 continuent. On a le droit à un duel entre la Suisse et l’Algérie. La Nati s’articule dans un 3-4-2-1 avec Gregor Kobel dans les cages derrière Nico Elvedi, Manuel Akanji et Denis Zakaria. Granit Xhaka et Remo Freuler sont associés au milieu du terrain avec Dan Ndoye et Ricardo Rodriguez dans les couloirs. En pointe, Breel Embolo est accompagné par Johan Manzambi et Ruben Vargas.

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De leur côté, les Fennecs s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Luca Zidane qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Jaouen Hadjam en défense. Nabil Bentaleb et Ramiz Zerrouki composent l’entrejeu. En attaque, Ibrahim Maza est préféré à Amine Gouiri. Il est soutenu par Riyad Mahrez, Houssem Aouar et Farés Chaïbi.

Les compositions

Suisse :

Suisse

3-4-2-1
Officielle

Algérie :

Algérie

4-2-3-1
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Vendredi 3 juillet

  • Australie - Égypte (20h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Argentine - Cap-Vert (0h) sur beIN Sport 1 et M6

Samedi 4 juillet

  • Colombie - Ghana (3h30) sur beIN Sport 1
  • Canada - Maroc (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Paraguay - France (23h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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