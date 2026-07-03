Suisse - Algérie : les compositions officielles

Ce vendredi, les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 continuent. On a le droit à un duel entre la Suisse et l’Algérie. La Nati s’articule dans un 3-4-2-1 avec Gregor Kobel dans les cages derrière Nico Elvedi, Manuel Akanji et Denis Zakaria. Granit Xhaka et Remo Freuler sont associés au milieu du terrain avec Dan Ndoye et Ricardo Rodriguez dans les couloirs. En pointe, Breel Embolo est accompagné par Johan Manzambi et Ruben Vargas.

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De leur côté, les Fennecs s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Luca Zidane qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Jaouen Hadjam en défense. Nabil Bentaleb et Ramiz Zerrouki composent l’entrejeu. En attaque, Ibrahim Maza est préféré à Amine Gouiri. Il est soutenu par Riyad Mahrez, Houssem Aouar et Farés Chaïbi.

Les compositions

Suisse :

Algérie :

Vendredi 3 juillet

Australie - Égypte (20h) sur beIN Sport 1 et M6

Argentine - Cap-Vert (0h) sur beIN Sport 1 et M6

Samedi 4 juillet