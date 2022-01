OM : le groupe pour le déplacement à Bordeaux

La suite après cette publicité

Après la trêve hivernale et la semaine de Coupe de France, la Ligue 1 reprend enfin ses droits ce vendredi soir avec le déplacement de l'Olympique de Marseille (3e) sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (17e), à l'occasion de la 20ème journée.

Pour cette rencontre Jorge Sampaoli a retenu un groupe de 20 joueurs, sans Steve Mandanda, touché à la cheville et forfait. Alvaro Gonzalez, Gerson, Valentin Rongier et Arkadiusz Milik sont également forfaits. De leur côté, Bamba Dieng et Pape Gueye disputent la Coupe d'Afrique des Nations, avec le Sénégal.