La magnifique revanche de Sébastien Haller, nouveau héros du Borussia Dortmund !

La suite après cette publicité

Brillant la saison dernière avec l’Ajax Amsterdam où il aura inscrit 34 buts et délivré 9 offrandes en 43 matches, Sébastien Haller avait décidé de faire son retour en Bundesliga. Un championnat où il avait brillé avec l’Eintracht Francfort et où un projet séduisant lui était présenté avec le Borussia Dortmund. L’attaquant de 28 ans qui arrivait contre un chèque de 31 millions d’euros avait néanmoins fort à faire puisqu’il succédait sur le front de l’attaque à un certain Erling Braut Haaland qui ravage tout désormais avec Manchester City. Malgré cela, le profil du natif de Ris-Orangis semblait coller au jeu d’Edin Terzic et on pouvait s’attendre à un mariage idéal. Malheureusement, l’idylle n’a pas duré. La raison n’est pas sportive, mais touche le plan médical. Seulement deux semaines après son arrivée, l’international ivoirien se voyait diagnostiquer une tumeur testiculaire.

Dès lors, le football passait logiquement au second plan et la santé du joueur devenait primordiale. Informant régulièrement sur son état de santé, Sébastien Haller prenait le temps nécessaire, mais la tendance était positive et sa maladie évoluait dans le bon sens. Revenant à l’entrainement début janvier, il retrouvait des sensations lors d’amicaux, il claquait notamment un triplé face au FC Bâle (6-0). « Ça ne pouvait pas mieux se passer. Revenir comme ça, marquer des buts, aider l’équipe et sentir que le corps est de mieux en mieux au fil des jours. Je ne pouvais pas imaginer mieux, pas seulement pour moi, mais aussi pour l’équipe, pour tout le monde. Donc, nous allons continuer à aller dans cette direction, tous ensemble. Et comme je l’ai dit, j’espère être décisif pour aider l’équipe» expliquait-il après la rencontre. Le début d’un retour progressif à son meilleur niveau.

À lire

BL : Dortmund domine Augsbourg et repasse devant le Bayern Munich à une journée de la fin

Un retour remarquable

Entré en jeu le 22 janvier contre Augsbourg (4-3), l’ancien joueur d’Auxerre bénéficiait d’un soutien total de son équipe et de ses supporters au moment de fouler la pelouse. Un moment d’émotion qui touchait aussi bien son coach Edin Terzic que le principal intéressé. «C’était une émotion forte. C’est ce que j’avais en ligne de mire depuis le premier jour, pouvoir montrer mes qualités et savoir que, derrière, il y avait eu un combat. Ça l’a rajouté à mon envie. Tous, on l’attendait. Le seul truc qui a baissé l’intensité de mon émotion, c’est le score, car je reste un compétiteur et j’entre à 2-2. (…) Mais il y a encore tellement de choses à vivre» expliquait-il à L’Équipe. Depuis, l’acclimatation au jeu du Borussia Dortmund pour un joueur qui n’avait pas encore évolué en compétition officielle avec son nouveau club a pris du temps. Mais cela a payé.

La suite après cette publicité

Entrant dans une dynamique positive et porté par l’élan impulsé par ses coéquipiers, Sébastien Haller a assez rapidement trouvé la place dans sa formation. Utile dans le jeu, il trouvait enfin les filets le 4 février contre Fribourg. Auteur d’un doublé le 18 mars contre Cologne, il continuait de mettre un peu de temps pour retrouver son efficacité, mais restait précieux dans les résultats de son équipe (9 victoires et 1 nul sur les 10 premiers matches du BvB en Bundesliga en 2023). Parfaitement intégré dans le groupe qui l’a soutenu tout au long de sa maladie, Sébastien Haller nous expliquait dans un entretien que sa saison et celle du Borussia Dortmund pouvait terminer en apothéose : «c’est clair qu’on ne va pas cracher sur ce titre parce qu’il est à portée, c’est vraiment l’objectif de tout joueur. On est en position de force, on veut le réaliser et on va tout faire pour s’en donner les moyens. J’espère que ça passera, mais pour ça on va continuer le travail au quotidien. Après, comme je l’ai dit, tout ça, c’est du bonus pour moi.»

Sébastien Haller, le miracle de la saison du BvB

S’il rêvait du titre fin mars, Sébastien Haller ne s’imaginait peut-être pas en être aussi proche en ce moment même. Dans un mano à mano avec le Bayern Munich, le Borussia Dortmund est passé en tête lors de l’avant-dernière journée grâce à une victoire 3-0 contre Augsbourg (après le revers 3-1 des Bavarois contre Leipzig ce samedi). Conséquence, avec deux points d’avance avant la dernière journée, le Borussia Dortmund sera champion en cas de victoire à domicile contre Mayence. Un Graal touché du bout des doigts et dont l’importance de Sébastien Haller ne sera pas à négliger. Actuellement en pleine réussite, il sort d’un but et une offrande contre Wolfsbourg (6-0), de deux buts et deux offrandes contre le Borussia Mönchengladbach (5-2) et surtout d’un nouveau doublé face à Augsbourg (3-0). En 18 matches de Bundesliga, il compte 9 buts et 5 offrandes et vient d’offrir la tête du championnat aux Marsupiaux.

La suite après cette publicité

De quoi émouvoir son coach Edin Terzic à l’issue du match : «c’est un pur miracle. Je l’ai dit en janvier, lorsqu’il a pu se tenir sur la pelouse pour la première fois avec nous contre Augsbourg à domicile. Quoi qu’il arrive au classement après le prochain match, le plus grand miracle, c’est que Sébastien soit de nouveau parmi nous cette saison […] L’homme qu’est Sébastien, avec sa volonté, nous avait tellement manqué dans le vestiaire et sur le terrain d’entraînement. Ça reste tout simplement le plus grand miracle que Seb’ ait pu revenir de cette façon. On espère que la semaine prochaine, il soit tout autant en réussite et qu’il devienne le héros de la saison.» Une trajectoire exceptionnelle pour Sébastien Haller qui n’est plus qu’à un pas de marquer l’histoire du Borussia au cours d’une saison où il aura montré une force époustouflante et un caractère admirable.