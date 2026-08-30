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Premier League

Tottenham refuse une offre pour Kevin Danso

Par Allan Brevi
1 min.
Kevin Danso avec Lens @Maxppp

Malgré les arrivées en défense de Marcos Senesi et Jan Paul van Hecke, Tottenham a repoussé une proposition de Sunderland pour Kevin Danso : le club anglais souhaitait obtenir le défenseur autrichien en prêt pour l’intégralité de la saison. Selon la BBC, les Spurs ont refusé cette approche alors que le joueur de 27 ans pourrait avoir un temps de jeu limité cette saison. Arrivé définitivement en provenance de Lens après un premier prêt, Danso n’a disputé que quelques minutes mercredi en Carabao Cup, face à Charlton.

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La concurrence s’est en effet renforcée dans l’axe londonien avec les renforts et Jan Paul van Hecke, malgré le départ de Cristian Romero, tandis que Micky van de Ven a prolongé son contrat et récupéré le brassard de capitaine. Tottenham semble donc peu enclin à laisser partir Danso, malgré l’intérêt de Sunderland, qui pourrait toutefois revenir à la charge. L’international autrichien compte pour l’instant 37 apparitions avec les Spurs.

Pub. le - MAJ le
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