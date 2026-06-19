Coupe du Monde 2026, Portugal : une vague de haine déferle sur João Neves

Décisif de la tête dès la 6e minute de jeu face à la RD Congo, João Neves pensait lancer parfaitement le Portugal dans cette Coupe du Monde 2026. Malheureusement pour le milieu du Paris Saint-Germain, la Seleção das Quinas n’a pas réussi à l’emporter (1-1). Depuis, les critiques fusent dans tous les sens et deux hommes sont visés : Roberto Martinez et Cristiano Ronaldo. Le premier pour son attentisme et ses changements tarifs, le second pour son apport quasi nul à son équipe. Mais s’attaquer à CR7 n’est malheureusement pas sans conséquences.

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Une phrase qui n’est pas passée

Le premier à en avoir fait l’expérience est un certain Thierry Henry. Au sortir du match nul du Portugal, l’ancien buteur de l’équipe de France avait durement taclé le numéro 7 lusitanien. « Ce qui est important, c’est que l’équipe marque, pas toi. Lui, veut absolument marquer et se met sur la trajectoire de Bruno Fernandes. Il se place sur la trajectoire de la passe en retrait, et pour les défenseurs, c’est beaucoup plus facile quand vous voyez deux joueurs placés au même endroit. C’est mon point de vue, l’équipe doit marquer, pas forcément toi. » Nul ne sait si « Titi » a reçu des messages salés, mais, quelques heures plus tard, l’ancien Gunner retournait sa veste.

«Si l’on regarde la journée d’hier, beaucoup parlaient de Lionel Messi comme d’une solution, tandis que d’autres laissaient entendre que Cristiano Ronaldo pourrait poser problème au Portugal. Cristiano Ronaldo ne sera jamais un problème pour une équipe. Il est une solution. La responsabilité du staff technique et de l’équipe est de faire de lui une solution encore plus performante.» Depuis, c’est João Neves qui doit faire face aux critiques. La raison ? Une phrase prononcée en zone mixte.

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D’autres coéquipiers également visés

« Nous savons ce que Cristiano a apporté à notre équipe nationale et au football. Mais en ce moment, il est comme nous. C’est juste un joueur de plus qui est là pour nous aider, comme tous les autres. Il a très bien joué, toute l’équipe a livré un excellent match. Ce n’est pas ce match nul qui va nous démoraliser. Au contraire, cela va nous rendre plus forts. Nous allons nous créer davantage d’occasions et marquer plus de buts. » En qualifiant CR7 de simple « joueur de plus » qui est « comme les autres joueurs », le Parisien a visiblement choqué. AS et d’autres médias annoncent que Neves a dû faire face à l’armée numérique de CR7. Lui et sa petite amie, Madalena Aragão, ont ainsi reçu des tonnes d’insultes et de critiques sur les réseaux sociaux. Accusé d’avoir manqué de respect à Ronaldo, Neves se serait bien passé de cette polémique alors que son équipe doit déjà faire face aux remontrances des médias. L’ancien pensionnaire de Benfica n’est cependant pas le seul joueur de la sélection portugaise à subir les foudres des fans de CR7.

Le Portugal doit-il mettre Cristiano Ronaldo sur le banc ? OUI : il ne sert plus à grand-chose et pénalise son équipe NON : c'est une légende et il peut encore marquer à tout moment Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Marca explique de Bruno Fernandes, Vitinha et Pedro Neto sont également visés par des insultes, car ils sont accusés d’avoir « boycotté » Ronaldo sur le terrain. Des rumeurs face auxquelles a réagi l’un des chefs du journal portugais Record. «Cela montre le risque d’une guerre civile qui pourrait éclater au sein de l’équipe nationale. Toute critique adressée à Cristiano Ronaldo suscite des réactions, ce qui entraîne une forte polarisation. Je ne pense pas qu’il y ait eu de boycott contre Cristiano Ronaldo, que cela soit clair dès maintenant. Je le répète, il n’y a pas eu de boycott organisé contre Cristiano Ronaldo au sein de l’équipe nationale. Cela dit, il est vrai que le Portugal n’a pas communiqué avec son avant-centre, et qu’il n’avait pas non plus de stratégie dans laquelle l’avant-centre créait des espaces pour que d’autres joueurs puissent percer la défense et conclure.» Ambiance.