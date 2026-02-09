PSG : le joli message de Luis Enrique à ses supporters

Après la claque du PSG infligée à l’OM dimanche soir au Parc des Princes (5-0), Luis Enrique a tenu à adresser un message chaleureux aux supporters parisiens. Le technicien espagnol a salué l’ambiance exceptionnelle dans les tribunes et la fidélité du public, qui a vibré tout au long du Classique, malgré la tension et les enjeux du match.

« C’était presque parfait. Je pense qu’on a démarré le match de manière intense, avec de l’agressivité, avec et sans le ballon. On a dominé… 5-0, ce n’était jamais arrivé. On a vu les tifos, c’est incroyable. Le niveau de nos supporters est impressionnant à chaque match. Ils sont toujours là, même quand on a des problèmes. C’est un vrai plaisir », a expliqué Luis Enrique, soulignant le rôle essentiel des fans dans la réussite de son équipe et la création d’une atmosphère unique au Parc des Princes.