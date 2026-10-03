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Ballon d’Or UEFA Nations League

Ballon d’Or : Gianluigi Donnarumma donne son favori

Par Kevin Massampu
1 min.
Gianluigi Donnarumma @Maxppp
France 1-1 Italie

Très bon face à l’équipe de France et désigné Homme du Match par la rédaction FM (8), Gianluigi Donnarumma a écœuré les Bleus (1-1), ce vendredi soir. Après la rencontre, le portier de Manchester City a été interrogé sur le prochain Ballon d’Or France Football. Pour l’ancien gardien du PSG, la distinction doit revenir à son ancien coéquipier en club et adversaire du soir, Ousmane Dembélé.

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« Mon préféré pour le Ballon d’Or ? Ousmane Dembélé », a-t-il indiqué en français. Passé par le club de la capitale entre 2021 et 2025, l’Italien a été l’un des artisans majeurs de la première Ligue des Champions du club parisien aux côtés du Ballon d’Or en titre, il y a maintenant deux saisons.

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