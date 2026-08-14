Le Bayern Munich finalise une vente à 250 M€

Cet été, le Bayern Munich s’est déjà bien renforcé sur le mercato avec notamment les arrivées d’Ismaël Saibari ou encore de Nathaniel Brown. Les Allemands peuvent aussi se féliciter d’avoir réussi à retenir Michael Olise, courtisé notamment par le PSG et le Real Madrid. Les Bavarois espèrent à présent boucler quelques ventes, comme celles de João Palhinha, Sacha Boey ou Bryan Zaragoza. En attendant, les Munichois ont réalisé une grosse vente qui n’a rien à voir avec le mercato.

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Selon Sport 1 et le groupe Merkur/TZ, le Bayern Munich s’apprête à céder 5% de son capital (FC Bayern München AG, sa société anonyme) à la société de chauffage et de climatisation Viessmann. Cette transaction devrait rapporter environ 250 millions d’euros au club munichois. «Cela ferait de Viessmann le quatrième actionnaire du FC Bayern. Auparavant, Allianz, Adidas et Audi détenaient chacun 8,33 % des actions. 70 % – et donc la majorité des droits de vote – resteraient détenus par l’association», précise Sport 1.