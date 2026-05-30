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Ligue des Champions

La sortie de Dembélé fait trembler les réseaux

Par Arthur Leopole
1 min.
Ousmane Dembélé avec le PSG @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Ousmane Dembélé avait une mission cet après-midi : ramener une deuxième Ligue des Champions à Paris. Il a mis ses coéquipiers sur les bons rails en égalisant sur penalty à la 65e minute. Mais le natif d’Évreux ne pourra pas mener sa mission à terme. Souffrant de crampes à la fin de la rencontre, le numéro 10 a cédé sa place à Gonçalo Ramos à la 90+6e. Une sortie qui a suscité de grandes inquiétudes sur les réseaux sociaux quant à la participation de l’ancien Barcelonais à la Coupe du Monde cet été.

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