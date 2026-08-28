OL : le prêt de Steeve Kango à Charleroi tombe à l’eau

Alors que son départ en prêt semblait se préciser, Steeve Kango (19 ans) ne rejoindra finalement pas Charleroi. Le latéral de 19 ans, capable d’évoluer à droite comme à gauche, était une priorité du leader de D1 belge, mais les différentes parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur les conditions du prêt. Le club belge devrait désormais se tourner vers une piste en provenance d’Angleterre.

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Pour autant, un départ du jeune Lyonnais reste d’actualité puisque plusieurs clubs sont toujours à l’affût pour l’accueillir en prêt. La priorité de Kango reste de trouver une équipe capable de lui offrir un temps de jeu conséquent afin de poursuivre sa progression. Sa situation dépendra également des derniers mouvements de l’OL : en cas de départ d’Ainsley Maitland-Niles, la possibilité de le voir rester dans le Rhône n’est pas totalement écartée.