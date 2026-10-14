Youth League : le PSG enchaîne un deuxième succès contre Manchester City

En attendant le choc des grands ce soir à l’Etihad Stadium, les U19 de Manchester City et du PSG s’affrontaient ce mercredi après-midi dans le cadre de la Youth League. Portés par plusieurs éléments présents la saison dernière à l’image Adam Ayari, David Boly ou Younes Idder, les Parisiens se sont imposés 2-0. Mamadou Méïté (17 ans) avait débloqué la situation d’un plat du pied après un décalage d’Idder à l’entrée de la surface (0-1, 15e).

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Le portier parisien Arthur Vignaud a maintenu son équipe en vie à plusieurs reprises, avant de frôler la boulette en envoyant le ballon derrière son but en seconde période. Adam Ayari a fini le travail après un travail exceptionnel de l’entrant Maoula Niakate (16 ans) sur le côté (79e, 0-2). En face, le jeune gardien français Max-Edgar Chabot, arrivé cet été d’Angers, n’a pas eu l’occasion de se mettre en évidence. Paris enchaîne donc un deuxième succès de suite après le carton face au Slovan Bratislava lors de la première journée (6-1).