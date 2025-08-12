Ligue des Champions : nouvelle soirée cauchemar pour l’OGC Nice à Benfica

Il fallait un exploit pour espérer passer en barrages de Ligue des Champions. Après sa défaite à l’aller 2-0 face à Benfica, Nice se rendait dans la capitale lisboète avec la ferme intention, au moins, de montrer un visage plus conquérant qu’à l’Allianz Riviera. Si la qualification semblait déjà largement comprise, même s’il n’était pas interdit de rêver, Franck Haise souhaitait avant tout avoir des bases solides pour préparer le retour en Ligue 1 le week-end prochain. Il procédait d’ailleurs à trois changements par rapport au match précédent avec la recrue Oppong en charnière, le jeune Coulibaly (16 ans) à la place de Boudaoui pour accompagner Louchet dans l’entrejeu.

Cette jeunesse était sans doute impréparée à une telle rencontre. Paradoxalement, le duo de 19 ans de moyenne d’âge a plutôt affiché un visage sérieux, notamment Coulibaly auteur de son premier match professionnel. C’est le collectif emmené par les plus expérimentés comme Clauss, Bard, Moffi qui s’est retrouvé complètement dépassé par les événements. Dès les premières minutes, les Portugais entraient beaucoup trop facilement dans les 30 mètres adverses et faisaient déjà couler quelques sueurs froides à la défense. Ils prenaient un malin plaisir à faire exploser les côtés pour terminer dans l’axe. Il y a eu une première puis une seconde alerte, la troisième fut la bonne.

Nice surclassé

Complètement abandonné par Clauss sur le côté gauche, Schjelderup prenait tout son temps pour contrôler et servir Aursnes en retrait, lequel concluait après deux touches rapides du droit (1-0, 18e). Déjà assommés par l’ouverture du score, les Niçois ont vite sombré. Après une phase de possession qui a du leur faire très mal au crâne, ils abdiquaient une seconde fois avec cette fois la talonnade de Dedic pour Aursnes, qui rendait la pareille à Schjelderup dans l’axe. La frappe sans contrôle du Norvégien permettait de doubler la mise (2-0, 27e). Il y a bien eu cette réaction signée Clauss, une belle reprise sur le poteau (31e) qui aurait pu relancer (un peu) l’intérêt de cette rencontre.

Au lieu de ça, le Gym a poursuivi sa soirée cauchemar, celle où Juma Bah frôlait le rouge (33e), où Rios (35e) puis Ivanovic (35e) manquaient de corser l’addition. Il n’y a pas eu de sentiment de révolte au retour des vestiaires, la différence de niveau était trop grande entre les deux équipes. Nice essayait laborieusement de pénétrer le camp adverse quand il suffisait aux Águias trois passes pour venir inquiéter la défense adverse. Seule la barre empêchait Schjelderup d’inscrire son doublé (62e), tandis que la frappe de Prestianni passait à un cheveu de la lucarne (68e). La fin de match fut un peu plus équilibrée, malgré quelques coups de chauds dans sa surface (67e, 79e, 90e+4), mais Nice dit déjà au revoir à la Ligue des Champions. Le Gym jouera la C4 quand Benfica affronter Fenerbahçe en barrages.