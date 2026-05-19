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Arsenal : la réaction de Declan Rice après le sacre en Premier League

Par Kevin Massampu
1 min.
Declan Rice @Maxppp

Les Gunners ont longtemps attendu, c’est enfin fini : après 22 ans sans Premier League, Arsenal est de nouveau champion d’Angleterre. Une consécration pour les hommes de Mikel Arteta, après plusieurs saisons à enchaîner les secondes places. Si les Londoniens ont fini par être sacrés, la course au titre a par moments semblé être indécise, avec notamment Manchester City qui a longtemps collé aux basques d’Arsenal. Nombreux étaient d’ailleurs à vouloir voir les Gunners s’écrouler, après la victoire des Cityzens face aux Londoniens (2-1), le 19 avril dernier.

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📲 Declan Rice sur IG :

« Je vous l’avais dit… c’est fait 🏆❤️ »
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Declan Rice lui n’avait pas tremblé une seule fois, indiquant que « ce n’était pas fini » à la fin de cette rencontre perdue à l’Etihad Stadium. Un mois plus tard, les faits donnent raison au milieu anglais, qui a posté une publication aux côtés de ses coéquipiers avec comme description : « je vous l’avais dit… c’est fait ».

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