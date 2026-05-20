« S’il y a un projet où j’ai besoin de revenir dans le football, et que Nasser a besoin de moi…» : la sortie forte de Medhi Benatia sur le PSG

Le dernier épisode de The Bridge en date, il y a un mois, avait été visionné plus de 5 millions de fois, tant le casting était alléchant avec entre autres Kylian Mbappé et Achraf Hakimi pour accompagner Aurélien Tchouaméni. Le nouvel épisode, qui sortira ce mercredi à 18 heures, promet aussi de réaliser de bons chiffres, puisqu’il réunit autour du milieu français son compatriote Paul Pogba et le désormais ex-directeur sportif de l’OM Medhi Benatia, qui, on le sait, est loin d’avoir la langue dans sa poche.

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Et l’ancien défenseur de la Juventus et du Bayern Munich l’a prouvé en répondant de manière franche à une question que beaucoup auraient fui. Il lui a ainsi été demandé s’il pouvait un jour endosser un rôle de directeur sportif au sein… du PSG. Ce qui a inspiré d’abord une introduction, en guise de mise au point. « Il n’y a pas longtemps, on m’a ressorti une interview. Après la carrière, j’étais un petit peu agent. Pendant deux ans, je vivais à Dubaï. On m’avait interviewé, Foot Mercato à l’époque, sur justement la Ligue des champions, et le PSG était encore en lice. Et on m’avait demandé : « mais tu supportes qui ? » Mais moi, avec la relation que j’ai aujourd’hui avec Nasser, et c’est en plus un club français, je supporte le Paris Saint-Germain. J’espère qu’ils vont aller le plus loin possible comme club français. »

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Benatia ne ferme pas la porte au PSG

Cette interview avait en effet été réalisée par nos soins, le 25 mars 2022, et Benatia avait alors balayé les sujets d’actualité, notamment le parcours du PSG (qui avait déjà été éliminé de la compétition), et le passage concernant le club de la capitale avait été ressorti dans un quotidien provençal au détour d’un article sur le directeur sportif olympien durant la délicate saison 2025-2026. « Et de là, quand on a perdu un match, donc il y a un journal là-bas qui s’est régalé de vouloir me faire passer pour un supporter parisien, etc. Alors que j’étais à l’académie ! Alors que Sopra (Soprano, ndlr), il a même des souvenirs. Il m’a vu ramasseur de balles. On avait 15 ans, 16 ans, on est là. Donc tout ça… Aujourd’hui, quand j’arrive à Marseille, je n’ai jamais prévu d’être directeur sportif. Et je n’ai jamais prévu même de travailler à l’Olympique de Marseille. Je n’ai même pas étudié pour être directeur sportif. On m’appelle, on me dit : « on a besoin de toi, tu connais le club, la ville », et j’y vais », poursuit ainsi Benatia, qui se trompe juste sur le fait que le PSG était alors déjà éliminé (par le Real Madrid).

Mais venons-en au fait. Benatia répond concrètement à la question posée. « Aujourd’hui, j’ai décidé de partir. J’ai décidé pour plein de raisons, j’ai décidé de partir. Si demain, je parle toujours avec des gens comme Nasser Al-Khelaïfi, avec qui moi, je répète encore, on a beaucoup de respect, beaucoup d’affection, il a besoin - pas tout de suite, parce que là si j’arrête, j’ai besoin de couper là, là j’ai besoin de vraiment me reposer - mais dans 3, 4 ans, 5 ans, s’il y a un projet où j’ai besoin de revenir dans le football, et que Nasser a besoin de moi, et que ça doit être dans un rôle au Paris Saint-Germain, et que, à ce moment-là, ça me plaît… Mais pourquoi je dois quoi à quelqu’un, moi ? Je ne dois rien à personne moi ! Je ne dois rien à personne. Moi, si tu attends que je dise « non » parce que je dois ça à untel… Je ne dois rien à personne », lance ainsi Benatia, déclenchant quelques rires dans l’assistance. Vous l’aurez compris, ne jamais dire jamais…