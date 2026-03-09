Menu Rechercher
Commenter 2
Serie A

AC Milan : Allegri s’incline face à l’Inter malgré la victoire

Par Allan Brevi
1 min.
Massimiliano Allegri @Maxppp
Milan 1-0 Inter Milan

Après le derby de Milan remporté par les Rossoneri (1-0), Massimiliano Allegri a toutefois reconnu la supériorité de l’Inter en Serie A tout en saluant la prestation de ses joueurs. « Ce soir (hier), les garçons ont été très bons, mais l’Inter reste la grande favorite du championnat », a déclaré l’entraîneur de l’AC Milan au micro de DAZN. Il a souligné l’importance de préserver l’écart avec la Juventus et les autres poursuivants : « l’Inter a 7 points d’avance et reste une équipe encore plus forte. Aujourd’hui, il était important de faire un résultat. Nous avons travaillé six mois pour être prêts à ce moment décisif. »

La suite après cette publicité

Allegri est également revenu sur la performance physique de son effectif, contraint de gérer des périodes compliquées avec seulement 13-14 joueurs disponibles : « ces derniers mois, maintenir ce rythme pendant 90 minutes était compliqué. Maintenant, tout le monde est bien et nous pouvons tenir cette intensité plus longtemps. » Enfin, il a salué le mouvement décisif d’Estupiñán sur le but : « nous avions préparé cette situation. Estupiñán et Fofana ont été excellents. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Inter Milan
Massimiliano Allegri

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Inter Milan Logo Inter Milan
Massimiliano Allegri Massimiliano Allegri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier