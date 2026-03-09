AC Milan : Allegri s’incline face à l’Inter malgré la victoire

Après le derby de Milan remporté par les Rossoneri (1-0), Massimiliano Allegri a toutefois reconnu la supériorité de l’Inter en Serie A tout en saluant la prestation de ses joueurs. « Ce soir (hier), les garçons ont été très bons, mais l’Inter reste la grande favorite du championnat », a déclaré l’entraîneur de l’AC Milan au micro de DAZN. Il a souligné l’importance de préserver l’écart avec la Juventus et les autres poursuivants : « l’Inter a 7 points d’avance et reste une équipe encore plus forte. Aujourd’hui, il était important de faire un résultat. Nous avons travaillé six mois pour être prêts à ce moment décisif. »

Allegri est également revenu sur la performance physique de son effectif, contraint de gérer des périodes compliquées avec seulement 13-14 joueurs disponibles : « ces derniers mois, maintenir ce rythme pendant 90 minutes était compliqué. Maintenant, tout le monde est bien et nous pouvons tenir cette intensité plus longtemps. » Enfin, il a salué le mouvement décisif d’Estupiñán sur le but : « nous avions préparé cette situation. Estupiñán et Fofana ont été excellents. »