CdM 2022, Brésil - Corée du Sud : Vinicius Jr. dédie la qualification à Pelé

Sans forcer, le Brésil a étrillé la Corée du Sud et s'est tranquillement qualifié pour les quarts de finale, contre la Croatie (4-1). Auteur d'un but et d'une passe décisive, Vinicius Jr. (22 ans) s'est exprimé après la rencontre et a tenu à dédier la qualification à la légende auriverde Pelé, actuellement en convalescence.

«Nous sommes très heureux d’avoir gagné ce match aujourd’hui, nous souhaitons le meilleur à notre roi. Il a besoin de notre soutien, j’espère qu’il puisse célébrer notre victoire. C’était un grand match, avec une grande équipe. Nous avons réussi à bien jouer, nous sommes heureux. La Croatie ? C'est une équipe difficile qui est arrivée en finale de Coupe du Monde. À chaque étape, on jouera les meilleurs, donc on doit être prêt», a-t-il assuré sur BeIN Sports. La Vatreni est prévenue.