OL : le club souhaite conserver Emerson

Emerson avait été prêté par Chelsea à l'Olympique Lyonnais l'été dernier après avoir remporté l'Euro avec l'Italie en juillet et la Ligue des Champions avec Chelsea fin mai. L'Italien a disputé presque tous les matchs de Lyon cette saison, cependant il estime que ses statistiques ne sont pas encore au niveau, la faute à une mauvaise finition de ses attaquants ? «C'est vrai qu'en tant que latéraux, on doit aider davantage l'équipe et offrir plus de buts et d'opportunités aux attaquants. On a beaucoup travaillé la finition cette semaine car on ne doit plus rater nos occasions.», peut-on lire dans les colonnes de L'Equipe.

La suite après cette publicité

Le joueur de 27 ans n'hésite en tout cas jamais à faire les efforts et estime qu'il n'est pas encore à 100%. Il aurait pu quitter le Rhône cet hiver lorsque Chelsea voulait le faire revenir mais le club présidé par Jean-Michel Aulas avait coupé court aux demandes des Blues. L'Equipe annonce en tout cas que l'OL, qui possède une priorité d'achat sur le joueur, serait tenté de conserver l'ancien napolitain dans ses rangs la saison prochaine.