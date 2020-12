LOSC-PSG : Christophe Galtier juge le PSG sans Neymar

La suite après cette publicité

Demain, à 21h, c'est dans la peau du leader de la Ligue 1 que le LOSC débutera le choc de la 16e journée de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. Des Lillois qui pourront se rassurer lorsqu'ils verront les noms des joueurs parisiens qui ne quitteront pas l'infirmerie pour rejoindre le Nord de la France : Danilo, Sarabia, Icardi, Bernat, Diallo et... Neymar ! Touché à une cheville contre l'OL, le Brésilien est annoncé forfait jusqu'en janvier par le club parisien. De quoi soulager Christophe Galtier, qui en conférence de presse, ce samedi midi, évoquait l'attaquant.

«Neymar c'est un grand joueur, qui peut faire des différences. L'un des meilleurs au monde, que je prends plaisir à regarder jouer, et que je n'aime pas voir jouer contre nous. Evidemment, je n'ai jamais souhaité qu'il ait cette blessure. On essaie de faire croire qu'il serait opérationnel, je ne pense pas (phrase prononcée avant la publication du communiqué médical du Paris Saint-Germain). Un PSG avec Neymar ça a un certain niveau, un PSG sans Neymar ça a un autre niveau», a déclaré le coach du LOSC.