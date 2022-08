Chelsea : Thomas Tuchel jette un froid sur l'avenir de N'Golo Kanté

L'avenir de N'Golo Kanté (31 ans) chez les Blues serait-il en train de s'assombrir ? Autrefois considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, l'international français est à la peine depuis plusieurs mois. Il peine d'autant plus à retrouver son niveau d'antan sur la durée, mais aussi et surtout à enchaîner les matchs sans rencontrer de pépins physiques. En fin de contrat en juin 2023 avec la formation londonienne, l'ancien joueur de Caen se trouve ainsi dans une situation très délicate. Thomas Tuchel a en tout cas confirmé les doutes entourant le champion du monde 2018 du côté de Stamford Bridge.

« Est-ce que le bilan de ses blessures aura une incidence sur sa situation contractuelle ? Oui. Vous devez considérer tout ce qui est sur la table », a dans un premier temps expliqué l'entraîneur de Chelsea, en conférence de presse vendredi avant le match face à Leicester ce samedi (16 heures). Et TT de poursuivre. « Et sur la table se trouve son potentiel, sur la table se trouve son influence et sa qualité. Mais sur la table, bien sûr, son âge, son salaire et son taux de blessures, bien sûr. À partir de là, vous construisez une image globale et essayez de trouver une solution. » Reste à savoir si N'Golo Kanté parviendra à effacer ces doutes dans les prochains mois.