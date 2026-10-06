Dani Carvajal est enfin sur le point de retrouver un club

C’est une sacrée page qui s’est tournée pour le Real Madrid et Dani Carvajal. Au club depuis 2002 et ses 10 ans, le latéral droit aura livré une carrière folle avec son club de cœur. Mis à part une expérience au Bayer Leverkusen entre 2012 et 2013 qui a convaincu le Real Madrid de le rapatrier, le natif de Leganés affiche pas moins de 451 apparitions avec la Casa Blanca pour 14 buts inscrits et 66 passes décisives. Il a surtout remporté six Ligues des Champions, quatre Ligas et un total de 25 titres avec les Merengues.

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International espagnol (52 capes), il a aussi remporté l’Euro 2024 avec la Roja. Cependant, la dernière saison a été compliquée. De plus en plus touché par les blessures et devant faire face à la concurrence de Trent Alexander-Arnold, le joueur de 34 ans n’avait alors disputé que 23 rencontres avec les Madrilènes et souvent dans un rôle de joker. Une situation qui n’a pas convaincu le Real Madrid de lui offrir une nouvelle année de contrat et a conduit à son départ libre. Pour autant, il n’était pas question d’une fin de carrière.

Getafe veut boucler l’opération

«Merci pour tout ce que tu as fait ici et bonne chance pour la suite capi», avait d’ailleurs réagi Kylian Mbappé au moment de son départ. Malgré son statut et son expérience, Dani Carvajal n’a toutefois pas trouvé chaussure à son pied. Alors que les championnats ont repris depuis quasiment deux mois, le joueur se cherche un nouveau défi. Cependant, cela pourrait évoluer favorablement à en croire ABC. Le média espagnol dévoile que le joueur est en discussion avec le club de Getafe dans la banlieue sud de Madrid. L’actuel onzième de Liga qui dispute la Ligue Europa Conference représente ainsi l’avantage d’être un défi sportif alléchant tout en ne modifiant pas les habitudes de vie du joueur.

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Si rien n’est encore bouclé pour le moment, les discussions sont bien avancées et la visite médicale du joueur a été évoquée. Getafe entendant connaître l’état de son genou droit, lui qui avait connu une saison 2024/2025 compliquée après une rupture du ligament croisé. Getafe devra aussi trouver un accord financier, chose peu évidente puisque son plafond salarial est peu élevé. Cet été, Dani Carvajal a reçu des offres de Major League Soccer, de Saudi Pro League et de la Qatar Stars League. Des offres intéressantes financièrement, mais qui tranchaient avec la volonté du joueur de rester à un niveau de compétition élevé. Getafe représente le meilleur compromis d’autant que le coach José Bordalas pousse pour son arrivée.