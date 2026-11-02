Le père d’Erling Haaland jette le flou autour de l’avenir de son fils

Battu ce samedi par Brighton avec Manchester City (1-0), Erling Haaland n’a pas trouvé le chemin des filets. Auteur de 9 buts en 9 matches de Premier League, le buteur norvégien est parti sur de bonnes bases. Sous contrat jusqu’en juin 2034, le natif de Leeds est la tête d’affiche du projet mancunien. Son père Alfe-Inge s’est toutefois montré évasif sur l’avenir de son fils et attend les résultats de la procédure d’appel suite à la condamnation pour ses 115 infractions aux règles financières de la Premier League.

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«Je pense que nous devrions attendre la procédure d’appel. Cela pourrait aller vite, même s’il y a des supporters rivaux, des clubs et surtout des journalistes qui en veulent à City en ce moment. Nous n’avons donc plus qu’à attendre de voir ce que donnera l’issue de l’appel. City estime avoir des preuves solides pour prouver son innocence, donc je pense qu’il vaut mieux attendre que cette décision soit prise. Erling pense à jouer au football autant que possible et se concentre sur cela. Je pense que ce sont surtout ceux d’entre nous qui sont en dehors du terrain qui y réfléchissent un peu plus», a-t-il déclaré.