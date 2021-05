Trophées UNFP, LOSC : Christophe Galtier plaide la cause de Mike Maignan

Voici une distinction qui passe mal au LOSC. En concurrence avec Mike Maignan dans le cadre des trophées UNFP, Keylor Navas a finalement été désigné meilleur gardien de Ligue 1. Un vote qui passe mal chez les Dogues, et Christophe Galtier n'a pas éludé le sujet en conférence de presse ce vendredi. Pour le technicien lillois, ce sont les performances de Navas en Ligue des champions qui ont influencé les votes des joueurs.

« Je ne peux pas répondre pour Mike (Maignan, ndlr) mais je suis très déçu pour lui. C'est un vote et c'est comme ça. Il fait partie de l'une des meilleures défenses d'Europe, il a été décisif tout au long de la saison, il a été au très haut niveau. Il a toujours su maintenir un haut niveau de performance. Donc je suis déçu pour lui mais il faut respecter le vote. Et s'il n'a pas été élu, je pense que les performances en Ligue des champions ont influencé les personnes qui ont voté. Et dans notre championnat, en Ligue 1, le meilleur gardien et sans faire offense à Navas, le meilleur gardien aura été Mike, » a ainsi décrypté Galtier. Pas sûr que les Parisiens partagent cet avis...