JT Foot Mercato : Messi et Ronaldo, le déclin inévitable des deux GOAT du foot

Une nouvelle soirée difficile pour Lionel Messi au PSG

Manquant un penalty à la 60ème minute de jeu après une percée de Kylian Mbappé dans la surface ce mardi face au Real Madrid, Lionel Messi a une nouvelle fois échoué quand son équipe avait besoin de lui. Un match compliqué, que n'ont pas manqué de souligner les médias italiens et anglais, qui n'hésitent pas à qualifier Messi de «flop». Avec ses 7 buts et 7 passes décisives en 21 rencontres, le niveau de l'Argentin est loin de celui qu'il a affiché pendant tant d'années, lui permettant d'être sextuple Ballon D'Or. Il faut dire que La Pulga fêtera ses 35 ans à l'issue de la saison.

Les deux stars mondiales de la dernière décennie en plein déclin

A l'instar de la Pulga cette saison, Cristiano Ronaldo déçoit également avec Manchester United. L'attaquant portugais a marqué ce mardi soir durant la victoire des Red Devils face à Brighton (2-0), alors que le numéro 7 mancunien sortait de 6 matches sans marquer, la pire série de sa carrière. Un retour compliqué en Angleterre, malgré qu'il ait plusieurs fois enfilé le costume de sauveur des Red Devils en début de saison. Selon Gary Lineker, «nous devrions probablement revoir nos attentes à la baisse. Ils font toujours des choses merveilleuses, mais même ces dieux du football ne peuvent pas défier le temps pour toujours» a tweeté l'ex-international anglais.

Gerard Piqué souhaitait le départ de Lionel Messi l'été dernier

Le journal El País révèle cette information qui risque de faire beaucoup de bruit. Le média affirme que Gerard Piqué a joué un grand rôle auprès des dirigeants du FC Barcelone dans le départ de Lionel Messi. Le défenseur aurait longuement parlé des problèmes financiers du club avec son président, et lui aurait proposé la solution de laisser partir Messi, dans le but de respecter le fair-play financier. De nombreux journaux ont déjà évoqué les relations tendues entre la Pulga et son désormais ex-coéquipier, qui s'étaient considérablement dégradées ces derniers mois.