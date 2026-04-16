Ligue Europa : Aston Villa gifle Bologne et file en 1/2, ça passe aussi pour Braga et Nottingham Forest

On connait l’identité des quatre demi-finalistes de cette saison en Ligue Europa. Après la qualification de Fribourg aux dépens du Celta de Vigo en début de soirée (1-3, 1-6 score cumulé), Aston Villa a également validé son billet pour le dernier carré. Les hommes d’Unai Emery ont fini le boulot du match aller en s’imposant 4-0 face à Bologne.

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Ollie Watkins (16e), Emiliano Buendia (26e), Morgan Rogers (39e) et Konsa (89e) ont inscrit les quatre buts des Villans, déjà vainqueurs 3-1 lors de la manche aller. Ils défieront Nottingham Forest dans un duel 100% anglais. Les coéquipiers de Dilane Bakwa l’ont emporté 1-0 face à Porto. Mais malgré l’élimination des Dragons, on comptera bien un club portugais en demi-finale de C3 cette saison, puisque Braga est allé valider sa qualification sur la pelouse du Betis (2-4). L’ancien Barcelonais Pau Victor a marqué, tout comme le Français Gorby. Braga défiera Fribourg.

Les résultats du soir :