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UEFA Europa League

Ligue Europa : Aston Villa gifle Bologne et file en 1/2, ça passe aussi pour Braga et Nottingham Forest

Par Jordan Pardon
1 min.
Unai Emery @Maxppp

On connait l’identité des quatre demi-finalistes de cette saison en Ligue Europa. Après la qualification de Fribourg aux dépens du Celta de Vigo en début de soirée (1-3, 1-6 score cumulé), Aston Villa a également validé son billet pour le dernier carré. Les hommes d’Unai Emery ont fini le boulot du match aller en s’imposant 4-0 face à Bologne.

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Ollie Watkins (16e), Emiliano Buendia (26e), Morgan Rogers (39e) et Konsa (89e) ont inscrit les quatre buts des Villans, déjà vainqueurs 3-1 lors de la manche aller. Ils défieront Nottingham Forest dans un duel 100% anglais. Les coéquipiers de Dilane Bakwa l’ont emporté 1-0 face à Porto. Mais malgré l’élimination des Dragons, on comptera bien un club portugais en demi-finale de C3 cette saison, puisque Braga est allé valider sa qualification sur la pelouse du Betis (2-4). L’ancien Barcelonais Pau Victor a marqué, tout comme le Français Gorby. Braga défiera Fribourg.

Les résultats du soir :

  • Celta de Vigo 1-3 (1-6 cumulé) Fribourg : Swedberg pour le Celta ; Matanovic, Suzuki (x2) pour Fribourg
  • Aston Villa 4-0 (7-1 cumulé) Bologne : Watkins, Buendia, Rogers, Konsa pour Aston Villa
  • Betis 2-4 (3-5 cumulé) Braga : Antony, Ezzalzouli pour le Betis ; Pau Victor, Vitor Carvalho, Ricardo Horta, Gorby pour Braga
  • Nottingham Forest 1-0 (2-1 cumulé) Porto : Gibbs-White pour Nottingham Forest
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