Ligue Europa : Aston Villa gifle Bologne et file en 1/2, ça passe aussi pour Braga et Nottingham Forest
On connait l’identité des quatre demi-finalistes de cette saison en Ligue Europa. Après la qualification de Fribourg aux dépens du Celta de Vigo en début de soirée (1-3, 1-6 score cumulé), Aston Villa a également validé son billet pour le dernier carré. Les hommes d’Unai Emery ont fini le boulot du match aller en s’imposant 4-0 face à Bologne.
Ollie Watkins (16e), Emiliano Buendia (26e), Morgan Rogers (39e) et Konsa (89e) ont inscrit les quatre buts des Villans, déjà vainqueurs 3-1 lors de la manche aller. Ils défieront Nottingham Forest dans un duel 100% anglais. Les coéquipiers de Dilane Bakwa l’ont emporté 1-0 face à Porto. Mais malgré l’élimination des Dragons, on comptera bien un club portugais en demi-finale de C3 cette saison, puisque Braga est allé valider sa qualification sur la pelouse du Betis (2-4). L’ancien Barcelonais Pau Victor a marqué, tout comme le Français Gorby. Braga défiera Fribourg.
Les résultats du soir :
- Celta de Vigo 1-3 (1-6 cumulé) Fribourg : Swedberg pour le Celta ; Matanovic, Suzuki (x2) pour Fribourg
- Aston Villa 4-0 (7-1 cumulé) Bologne : Watkins, Buendia, Rogers, Konsa pour Aston Villa
- Betis 2-4 (3-5 cumulé) Braga : Antony, Ezzalzouli pour le Betis ; Pau Victor, Vitor Carvalho, Ricardo Horta, Gorby pour Braga
- Nottingham Forest 1-0 (2-1 cumulé) Porto : Gibbs-White pour Nottingham Forest
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer