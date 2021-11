Harry Kane ne voudrait plus quitter Tottenham

Nouvel épisode dans le feuilleton Harry Kane, mais celui-ci pourrait signer sa fin. Selon les informations du Sun, l'attaquant anglais ne souhaiterait plus quitter Tottenham après l'arrivée du nouvel entraîneur Antonio Conte. En effet, il considère que le technicien italien possède les capacités nécessaires aux Spurs pour remporter des trophées, un des critères qui avait amené l'international des Three Lions à pousser pour un départ à Manchester City durant le dernier mercato estival, sans succès.

Kane aurait été ravi par l'arrivée de l'ancien champion d'Angleterre avec Chelsea, et d'Italie avec l'Inter Milan, essuyant ainsi sa frustration estivale. Pour rappel, le président et propriétaire de Tottenham Daniel Levy avait refusé une offre de 125 millions de livres sterling (148 M€ environ) des Cityzens, ce qui avait attisé la colère du buteur de 28 ans. Le tabloïd outre-Manche ajoute que le coach de 52 ans se verrait offrir une enveloppe de 150 millions de livres (près de 177 M€) pour renforcer l'effectif londonien et ainsi espérer lutte pour la course au titre dès la saison prochaine.