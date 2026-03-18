Le PSG va affronter le Real Madrid en Youth League

Hier soir, le PSG n’a fait qu’une bouchée de Chelsea en Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique sont ainsi qualifiés pour les 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Ils affronteront le vainqueur du choc Galatasaray-Liverpool. Outre les pros, les jeunes du club poursuivent aussi l’aventure en Europe en Youth League, la C1 des U19.

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Après avoir passé hier l’obstacle Villarreal (victoire 1 à 0), les Titis vont affronter le Real Madrid en 1/2 finales de l’épreuve. Les Madrilènes ont éliminé le Sporting CP ce mercredi, eux qui se sont imposés 2 à 1. Real Madrid-PSG, voici une affiche très prometteuse. Celle-ci aura lieu le 17 avril prochain à Lausanne.