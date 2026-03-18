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UEFA Youth League

Le PSG va affronter le Real Madrid en Youth League

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Le logo du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. @Maxppp

Hier soir, le PSG n’a fait qu’une bouchée de Chelsea en Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique sont ainsi qualifiés pour les 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Ils affronteront le vainqueur du choc Galatasaray-Liverpool. Outre les pros, les jeunes du club poursuivent aussi l’aventure en Europe en Youth League, la C1 des U19.

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Après avoir passé hier l’obstacle Villarreal (victoire 1 à 0), les Titis vont affronter le Real Madrid en 1/2 finales de l’épreuve. Les Madrilènes ont éliminé le Sporting CP ce mercredi, eux qui se sont imposés 2 à 1. Real Madrid-PSG, voici une affiche très prometteuse. Celle-ci aura lieu le 17 avril prochain à Lausanne.

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