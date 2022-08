Personne ne veut venir à Manchester United !

La suite après cette publicité

Manchester United n'est pas encore en période de panic-buy mais ça y ressemble. Mis en difficultés par ses premiers résultats de la saison, le club anglais est en plus de cela incapable de satisfaire son nouvel entraîneur Erik ten Hag. Le Néerlandais réclame depuis longtemps un milieu de terrain et au moins un attaquant, peut-être même deux si jamais Cristiano Ronaldo venait à partir. Il ne serait d'ailleurs pas contre un départ du Portugais.

Ceci est un autre sujet. La priorité du moment est au recrutement mais le cercle est devenu vicieux. MU connaît des difficultés sur le terrain qui semblent importantes, en témoignent ses deux défaites inaugurales en Premier League à domicile contre Brighton (1-2), puis à Brentford (0-4). La conséquence est directe sur le mercato. Personne ne veut venir en ce moment. Le club anglais ne cesse de se faire recaler pour les joueurs qu'il vise.

Tout le monde recale Manchester United

C'est le cas depuis longtemps avec Frenkie de Jong, imité désormais par Antony. D'après De Telegraaf, le Brésilien de l'Ajax, qui est visé depuis un moment et était même tenté à l'idée de rejoindre son ancien entraîneur, a fait machine arrière. Et puis il y a bien sûr Adrien Rabiot, lequel n'est pas emballé par les performances de United, en plus d'avoir des demandes salariales bien trop importantes.

Il faut donc toujours un renfort dans l'entrejeu. Hier, nous évoquions la situation de Casemiro, nouvelle cible des Mancuniens. On en sait un peu plus ce matin. Selon les informations de The Telegraph, les Red Devils vont formuler une offre de 60 M€ pour le joueur du Real Madrid mais celle-ci devrait être refusée d'après Marca. Ancelotti ne veut surtout pas perdre un joueur qui a en plus 3 ans de contrat. Toujours selon le média espagnol, un autre émissaire du club anglais rencontre l'entourage de João Félix mais l'Atlético de Madrid a d'ores et déjà fermé la porte...