Espagne : l’avis fort de Rodri sur Lionel Messi

60 ans après leur dernière rencontre officielle, l’Espagne et l’Argentine vont se retrouver dans le cadre d’une finale de Coupe du Monde. Passé par Villarreal et l’Atlético de Madrid, Rodri retrouvera une vieille connaissance avec Lionel Messi en face de lui. En conférence de presse, le capitaine de l’Espagne a dit toute l’admiration qu’il vouait à l’octuple Ballon d’Or.

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«Je pense qu’il est inutile de le présenter. Pour moi, c’est le meilleur joueur de tous les temps. Il a su mener son équipe nationale, mais l’Argentine, c’est bien plus que Messi. Je crois que nous sommes les deux équipes qui jouent le mieux collectivement », a confié Rodri.