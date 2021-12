Manchester United : le clan Anthony Martial réclame un départ en janvier

Anthony Martial en a marre ! Apparu à seulement dix reprises cette saison sous les couleurs de Manchester United (1 but), l'attaquant international français (30 sélections, 2 buts) souhaite quitter les Red Devils à l'ouverture du mercato hivernal, prévue dans trois semaines. Qu'elle semble loin l'époque où le natif de Massy débarquait depuis Monaco, plein d'espoirs et de promesses, alors objet d'un transfert de 60 millions d'euros. Si proche et si loin ce mois de septembre 2020, lorsque ses coéquipiers lui décernaient le titre de joueur de l'année, récompensant une saison 2019/2020 conclue à 23 buts en 48 matchs, sa meilleure.

L'attaquant qui vient de fêter ses 26 ans n'en peut plus de jouer les intermittents. Les promesses d'Ole Gunnar Solskjaer envolées, en quête de temps de jeu, «Toto» Martial contemple désormais d'autres horizons. Son agent et directeur exécutif de USFA Management, Philippe Lamboley, l'a déclaré à Sky Sports News : «Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je vais en parler au club prochainement». Le message est explicite, Anthony Martial se dirige vers la sortie. Une porte vers laquelle il avait déjà été doucement poussé cet été.

Encore trois ans de contrat

Relégué dans la hiérarchie des attaquants après les arrivées estivales de Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, l'ancien de Lyon et Monaco n'a débuté que deux fois en Premier League cette saison. En Ligue des champions, il n'a été titulaire que face à Villarreal. Trop peu pour un joueur qui l'an passé, malgré une blessure au ligament du genou qui l'a privé de la fin de saison et de l'Euro avec les Bleus, avait conclu l'exercice sur un bilan de 7 buts et 9 passes décisives en 36 apparitions avec MU. Les prétendants ne devraient donc pas manquer. D'autant que cette année, l'Inter, Tottenham, Newcastle ou encore le Barça ont été liés au joueur.

Sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2024, avec une option pour prolonger d'une année supplémentaire, Anthony Martial n'aura pas essayé ou pas pu convaincre le nouveau manager intérimaire des Red Devils, Ralf Rangnick, de lui laisser sa chance. Après six saisons passées dans le nord de l'Angleterre, l'avant-centre se dirige vers une nouvelle destination. Evalué à 35 millions d'euros par Transfermarkt, il partirait sur un bilan de 79 buts et 50 passes décisives en 268 apparitions avec MU. Et un palmarès composé d'une FA Cup, d'une Coupe de la Ligue anglaise, d'un Community Shield et d'une Ligue Europa.