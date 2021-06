Euro : Gareth Bale n'envisagerait finalement pas de mettre un terme à sa carrière

Un coup oui, un coup non. Alors que Marca annonçait dans la soirée de vendredi que Gareth Bale (31 ans) pensait sérieusement à mettre un terme à sa carrière à l'issue de son Euro avec le Pays de Galles, plusieurs sources viennent fermement démentir cette information. Le Gallois, à qui il reste un an de contrat avec le Real Madrid, devrait prochainement discuter avec Carlo Ancelotti, avant de se décider sur son prochain point de chute, sans pour autant envisager mettre un point final à son histoire de footballeur professionnel.

Fabrizio Romano, journaliste chez Sky Italia notamment, est l'une de ces sources : « il n'envisage pas de prendre sa retraite après l'Euro, à ce jour il ne se passe rien. Bale parlera bientôt avec Carlo Ancelotti de son avenir », tweet-il.

From Gareth Bale side denying again: he’s not planning to retire after the Euros, as of today there’s nothing going on. Bale will talk with Carlo Ancelotti about his future soon. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🔴 #Real #THFC https://t.co/0iNnBaKCSK