Coupe du Monde 2026 : João Félix, la grosse erreur de Roberto Martínez qui met le feu au Portugal

Touche pas à Cristiano… et à João. Depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, le Portugal est en pleine tempête. L’idole du pays, CR7, est critiquée par une partie des supporters après son match compliqué face à la République démocratique du Congo (1-1). Ce n’est pas la première fois que Cristiano Ronaldo est taclé chez lui. Et souvent, il a réussi à retourner l’opinion en sa faveur. D’autres fans, eux, s’en prennent à certains de ses coéquipiers en Seleção. Parmi eux, on retrouve João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes ou encore Pedro Neto. Ils ont été rejoints par Francisco Conceição, qui a aussi été pris pour cible par des soutiens du quintuple Ballon d’Or.

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Il sort d’une belle saison

Un groupe dans lequel on compte Roberto Martínez, décidé à maintenir sa star dans son onze de départ quoi qu’il arrive. Selon les médias portugais, il débutera bien demain face à l’Ouzbékistan. Ce qui fait déjà parler. Mais ce n’est pas le seul sujet de discussion au Portugal. Le cas João Félix fait aussi grincer des dents. Dans la liste du Portugal, le joueur de 26 ans est resté scotché au banc de touche face aux Léopards. Une décision qui fait encore jaser, puisque l’ancien joueur de Benfica et du Barça aurait pu apporter aux siens.

Il sort d’une année plutôt bonne à Al-Nassr, club qu’il a rejoint l’été dernier après des expériences moyennes en Europe. En 47 apparitions toutes compétitions confondues, il a marqué 26 buts et délivré 19 passes décisives. Certains diront qu’il évolue en Saudi Pro League, un championnat moins relevé. Mais il a eu le mérite de faire de bonnes choses. Alors quand il n’est pas entré en jeu au Mondial, certains ont été déçus, voire amers. Le joueur, lui, n’a pas fait de vagues. Interrogé par Livemode, il a soutenu les siens.

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Son absence a fait jaser

« Nous avons bien commencé, nous les dominions. Pendant les trois premières minutes, le Congo n’a même pas touché le ballon. Nous avons marqué et ensuite, nous avons un peu ralenti le rythme. Nous avons réussi à conserver la possession, mais surtout au milieu de terrain, ce qui est risqué. En seconde période, nous avons procédé à des ajustements et réussi à mieux placer nos joueurs dans la surface, ce qui est crucial dans ce genre de matches. Il s’agit de progresser, d’analyser nos points faibles et d’y remédier. Nous allons progresser. » Depuis, certains souhaitent qu’il soit dans le onze de départ de Martinez demain soir.

C’est le cas de Ricardo Quaresma. « Nous, les Portugais, pensions que ce serait un match facile, mais il n’y a pas de match facile en Coupe du Monde. S’ils sont là, c’est qu’ils ont du talent. Je continue de croire en toi (en s’adressant à João Félix, nldr). Dis à ton entraîneur de te faire jouer plus souvent et on verra si on gagne le prochain match. » C’est aussi l’avis des supporters, qui réclament un rôle plus important pour lui, comme l’explique AS, qui parle de « tension autour de João Félix ». Le média espagnol a développé par la suite.

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Le pays n’est pas d’accord avec Roberto Martínez

« C’est le mystère autour de João Félix au Portugal. La participation limitée du joueur d’Al Nassr au match d’ouverture contre la République démocratique du Congo a suscité de nombreuses interrogations au sein de la Seleção. Personne ne comprend pourquoi João Félix n’a pas foulé la pelouse lors de cette première rencontre de Coupe du Monde. Il est unanimement reconnu que Roberto Martínez a commis une erreur en ne faisant pas jouer l’ancien joueur de Benfica, de l’Atlético, de Chelsea, de Milan et de Barcelone face à l’équipe africaine. C’était d’autant plus vrai que le Portugais avait besoin d’un éclair de génie et cherchait un nouveau but pour percer la solide défense de l’équipe de Sébastien Desabre. »

AS poursuit : « inexplicablement, João Félix doit patienter avant de pouvoir retenter sa chance. Roberto Martínez a préféré Pedro Neto, Rafael Leão, Francisco Conceição et Bernardo Silva à la contribution de João Félix (…). Compte tenu de tout cela, il est incompréhensible qu’il n’ait pas été sélectionné pour le premier match de la Coupe du Monde, alors qu’il est au sommet de sa forme. Cela s’est notamment vérifié lors des précédents matchs amicaux du Portugal contre le Chili et le Nigeria, où João Félix, bien que remplaçant, a livré de précieuses minutes de jeu. Son rôle secondaire déconcerte les supporters portugais, qui réclament son heure de gloire. » En effet, des fans et des journalistes, qui ont voté pour élire leur onze de départ sur A Bola, ont plébiscité João Félix, tout comme Gonçalo Ramos que certains aimeraient voir à la place de CR7. Et ils devraient avoir gain de cause puisque João Félix est annoncé titulaire mardi soir pour soutenir son coéquipier en club Cristiano Ronaldo, qui ne bougera pas du onze. Roberto Martínez a fait ses choix.