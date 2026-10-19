Crystal Palace : c’est très chaud pour Pierre Sage !

« Je tiens à présenter mes excuses aux supporters, car il est inhabituel de voir notre club afficher un tel visage face à un autre club, et nous ne sommes pas au niveau que nous espérions. Je suis vraiment désolé, car je sais combien cela compte pour eux. » Balayé par Brighton 5-0 dimanche après-midi, Pierre Sage n’avait que des excuses à adresser aux supporters des Eagles. Tout en répondant « je ne sais pas », à une question sur son avenir à court terme sur le banc de Crystal Palace, 14e de Premier League.

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L’entraîneur français assume sa responsabilité dans les mauvais résultats enregistrés par le club londonien. « Je suis responsable de cette équipe et quand elle joue comme aujourd’hui, ce n’est pas normal, c’est de ma faute, je les comprends », ajoutait-il hier au sujet des supporters qui avaient quitté l’enceinte de Brighton avant le coup de sifflet final. Aura-t-il l’occasion de redresser la barre ? Le Daily Mail en doute. Selon les informations du tabloïd britannique, Sage pourrait bien devenir le premier entraîneur de Premier League limogé cette saison.

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Des relations tendues

Crystal Palace possède la pire défense du championnat, avec 17 buts encaissés en 7 rencontres, et vient de boucler une semaine à 8 buts encaissés, entre les 3 pris à Lyon et les 5 récoltés à Brighton. Pierre Sage avait déjà été menacé avant la trêve internationale mais avait enregistré deux résultats positifs juste avant la coupure, avant de l’emporter au retour de la trêve face au Nottingham Forest d’Oliver Glasner, son prédécesseur sur le banc. Ce nouvel enchaînement peu convaincant face à l’OL et Brighton pourrait bien inciter les dirigeants à trancher.

D’autant que selon le Daily Mail, les relations seraient déjà tendues entre la direction du club londonien et Pierre Sage. Attendront-ils la prochaine trêve de novembre pour prendre une décision ? C’est une série de 6 matches en 3 semaines que Crystal s’apprête à jouer, entre Ligue Europa, Premier League et League Cup. Une rencontre tous les 3 jours, et forcément une pression qui s’accentuera à chaque contre-performance. Pierre Sage rêvait de Premier League, mais l’histoire pourrait bien tourner au cauchemar.